7 octombrie, Ziua internaţională a muncii decente

Ziua internațională a muncii decente

Conceptul de "muncă decentă" a fost gândit în cadrul reuniunii Organizaţiei Internaţionale a Muncii din 1999, în comun acord cu partenerii sociali (guverne-patronate-sindicate) şi însumează aspiraţiile oamenilor cu privire la oportunităţile pentru o muncă productivă şi corect remunerată, securitatea la locul de muncă, protecţia socială pentru familie, oportunităţile de dezvoltare profesională şi integrare socială, libertatea de exprimare, participarea activă în luarea de decizii, egalitatea de şanse pentru bărbaţi şi femei.



Acest concept cuprinde patru componente strategice, valabile indiferent dacă vorbim despre economia formală sau informală, munca salariată sau pe cont propriu, munca în agricultură, în fabrică, într-un birou, acasă sau în comunitate; principii şi drepturi fundamentale ale muncii şi standarde internaţionale de muncă; oportunităţi de ocupare şi remunerare; protecţie şi securitate socială, dialog social şi tripartitism.



Efectele pandemiei asupra sănătăţii, ocupării forţei de muncă, veniturilor şi egalităţii de gen sunt cu atât mai catastrofale cu cât lumea a fost deja fracturată, modelul profund deficitar al globalizării provocând inegalităţi şi nesiguranţă pentru oamenii muncii. Un nou contract social este esenţial pentru a stabili calea spre recuperare după efectele COVID-19, precum şi pentru construirea unei economii comune prospere şi durabile, potrivit www.ituc-csi.org.



Anul acesta, în multe locuri, întrunirile fizice ale oamenilor programate pentru marcarea acestei zile nu vor fi posibile din cauza riscului de răspândire a virusului SARS-CoV-2. Cu toate acestea, de la debutul pandemiei, sindicatele din întreaga lume au atins noi culmi în modul în care utilizează tehnologia pentru evenimente virtuale şi comunicaţii rapide. Acesta va fi un element cheie în acest an pentru ziua mondială a muncii decente. Tema principală din 2020 este "Un Nou Contract Social pentru Redresare şi Rezistenţă" ("A New Social Contract for Recovery and Resilience").



În 2008, Organizaţia Internaţională a Muncii şi Confederaţia Internaţională a Sindicatelor (CIS) au avut iniţiativa marcării acestei zile prin mobilizarea sindicatelor din întreaga lume la mitinguri şi marşuri. Confederaţia Internaţională a Sindicatelor este cea mai mare asociaţie sindicală mondială din care fac parte 331 de organizaţii sindicale, care reprezintă 207 de milioane de muncitori din 163 de ţări ale lumii. Obiectivul său este promovarea pe scară mondială a intereselor sindicale comune şi protecţia drepturilor oamenilor muncii.

