Anii 70 au adus câteva "surprize" cosmice. Pe fondul războiului din Vietnam, programul lunar cu echipaj al americanilor a fost închis de președintele Nixon în 1972, după ce astronauții au aselenizat de șase ori și au adus pe Pământ peste 380 de kilograme de sol și roci selenare. Sovieticii au abandonat ambiția de a-și înfige steagul pe Lună, după ce în septembrie 1959 reușeau, totuși, primii o aselenizare fară echipaj. Astrul nopții avea să rămână netulburat de vreo misiune, fie ea și fără oameni la bord, din 1976 până în decembrie 2013.

Surpriza vine în iulie 1975, când, simbolic, rușii și americanii decid să facă pace spațială. O stație Apollo și una Soyuz andochează pe orbită, iar cei de la bord își strâng memorabil mâinile. După acel zbor, Cosmosul rămâne exclusiv destinație sovietică.

Abia în aprilie 1981 americanii retrimit astronauți în spațiu odată cu misiunea inaugurală a navetei Columbia. În martie 1978, mai are loc o premieră. Primul ne-american și ne-rus care zboară în spațiu, prin programul sovietic Intercosmos, devine cehul Vladimir Remek. România își aștepta rândul și avea să fie a noua țară invitată de URSS în spațiu. Pe orbita Pământului, era o forfotă mai mare decât v-ați putea închipui. De exemplu, în 1980, avuseseră loc șase lansări cu echipaj uman, toate sovietice. Iar în 1981 aveau loc trei, două de la Baikonur și una americană, înainte ca Soyuz 40, cu Dumitru Prunariu la bord, să se desprindă de la sol.

În mijlocul rigorii sanitare, militare și politice din jurul lansării zborului Prunariu-Popov, a fost loc și de peripeții pe care perspectiva timpului le-a transformat în anecdote. Totul a început cu puțin timp înainte de lansare, la proba costumului de scafandru cosmic.

"O cataramă de la costumul acesta mi-a tăiat, pur și simplu, o parte din degetul mare de la mâna dreaptă. Am văzut că curge sânge, l-am strâns imediat în mână. În unele fotografii se și vede că eu stau așa (n.red. - cu pumnul strâns). După ce am terminat aceste teste, am tras mănușile peste deget - curgea sânge înăuntru, nu mai conta - și i-am spus încet lui Popov: «Uite, m-am tăiat!». «Taci din gură, să nu spui cumva ceva, că s-ar putea să ne schimbe în ultimul moment». Trebuie să știți că toate aceste activități, cât de savante par, cât de foarte precis organizate, implică o latură umană extraordinară. și o serie de aspecte la care nici nu te-ai gândi din exterior. Kovalenok avea poftă de ceapă verde. I-a transmis soției într-una dintre discuțiile pe care le-au avut și soția lui s-a executat. Și ea era ca un comandant. L-a chemat pe medicul de pe echipaj și i-a spus: «Ivan, asta este ceapa», a învelit-o într-un ziar, «Asta trebuie să ajungă la Volodea». A luat-o, a băgat-o în trusa lui și când am ajuns la Baikonur, în momentul în care am ieșit din autobuz pentru a ne sui în rachetă, a scos din trusă ceapa și ne-a dat-o. Ne-am uitat unul la altul, unde să o băgăm? Popov avea într-unul dintre buzunare o micp ploscă cu coniac Drobeta pe care i-o făcusem cadou eu. (...) Am băgat ceapa în buzunarul meu unde trebuiau să stea mănușile și am dus-o lui Volodea sus", a povestit Dumitru Prunariu.

Așadar, cu pumnul strâns și cu o legătură de ceapă în buzunar, primul român avea să pornească spre Cosmos.

