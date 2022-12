4 decembrie - Moş Crăciun întocmeşte lista copiilor obraznici şi a celor cuminţi

Lista lui Moș Crăciun

Pentru a ne bucura pe deplin de fiecare zi a anului, ne lăsăm inspiraţi şi de unul dintre celebrele dialoguri ale îndrăgitelor personaje ale lumii de basm create de scriitorul britanic A.A. Milne în urmă cu puţin peste un secol, în cartea sa pentru copii "Winnie-the-Pooh": "- What day is it?, asked Pooh. - It's today, squeaked Piglet. - My favorite day, said Pooh'' ('' - Ce zi este?, întrebă Pooh. - Este astăzi, guiţă Piglet. - Ziua mea favorită, spuse Pooh'').



Aşadar, ziua de astăzi cu unele dintre sărbătorile ei ar putea fi ziua preferată a multora dintre noi.



Ziua listei lui Moş Crăciun (#Santa'sListDay) este sărbătorită în fiecare an pe 4 decembrie. Într-o lume în care se fac liste în exces, aceasta este lista care contează!



Moş Crăciun, cu ajutorul spiriduşilor săi, întocmeşte prima versiune a listelor copiilor obraznici sau cuminţi până la 4 decembrie în fiecare an.



Datorită muncii asidue a spiriduşilor săi, bătrânelul vesel îmbrăcat în roşu care aduce cadouri copiilor creează şi actualizează cele două liste, care îi permit să decidă ce să aducă fiecărui copil de Crăciun. Cei de pe lista celor cuminţi primesc jucării, dulciuri şi alte cadouri în Ajunul Crăciunului. Copiii obraznici pot găsi o nuieluşă în ciorapi sau chiar nimic!



Listele sunt ajustate până în ajunul Crăciunului, aşa că sunt speranţe pentru cadouri frumoase pentru toţi copiii. În ciuda celor două liste, Moş Crăciun rămâne vesel şi generos, în conformitate cu spiritul sezonului.





Cea mai aşteptată sărbătoare de iarnă este Crăciunul, creştinii celebrând la 25 decembrie Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos. Legendele Naşterii Domnului prezintă un sat liniştit unde soseşte pe neaşteptate o femeie necunoscută care, simţind că i-a venit sorocul să nască, bate la poarta casei lui Moş Ajun şi îi cere găzduire. Motivând că este om sărac, acesta o trimite la fratele său mai mare şi mai bogat, Moş Crăciun, conform volumului ''Cartea de Crăciun'' de Sorin Lavric (Editura Humanitas, 1997).



În cultura românească, Moş Crăciun este un personaj cu trăsături bivalente: are puteri miraculoase, specifice zeilor şi eroilor din basme, dar şi calităţi şi defecte specifice oamenilor. Se spune că acesta era un om rău, în schimb soţia lui, Crăciuneasa, femeie miloasă şi bună la suflet, i-a oferit adăpost Maicii Domnului, dar fiindu-i frică de mânia lui Crăciun a ascuns-o în grajdul pentru animale. Crăciun, aflând cele petrecute s-a mâniat şi a tăiat mâinile soţiei sale. Atunci, Fecioara Maria a făcut o minune lipind braţele Crăciunesei la loc. Când Moş Crăciun află că în grajdul său s-a născut Domnul Iisus, se căieşte şi cere iertare lui Dumnezeu devenind primul creştin, sfântul cel mai bătrân, soţul femeii care a moşit-o pe Maria. Această întâmplare a dus la transformarea lui Crăciun într-un om blajin şi plin de milă.

La apariţia creştinismului, Crăciun era un zeu atât de venerat încât nu a putut fi exclus cu desăvârşire din Calendarul Popular şi din conştiinţa oamenilor care adoptaseră credinţa în Hristos. Prin tot ceea ce face, Crăciun se opune sau împiedică naşterea pruncului Iisus întrucât venirea Lui presupune mai întâi plecarea (moartea) Moşului.

De Crăciun au loc o serie de practici atestate în toate zonele ţării, care au în centrul lor colindele şi mesele rituale. Crăciunul mai este numit şi sărbătoarea familiei, fiind ocazia când toţi se reunesc - părinţi, copii, nepoţi -, îşi fac daruri, se bucură de clipele petrecute împreună în jurul mesei, cu credinţa că prin cinstirea cum se cuvine a sărbătorilor vor avea un an mai bogat.

Tradiţia legată de Moş Crăciun, care împarte daruri copiilor cuminţi în noaptea de 24 spre 25 decembrie, a apărut în secolul al IX-lea. El este îmbrăcat într-un costum roşu cu blăniţă albă pe margini, cizme negre şi o căciulă roşie, are o barbă mare şi albă ca zăpada.



Marele secret al adresei lui Moş Crăciun a fost divulgat în 1927, la un post de radio finlandez, de către Markus Rautio ("Uncle Markus"), gazda emisiunii "Ora Copiilor". El a declarat că Moş Crăciun locuieşte în Munţii Korvatunturi (în traducere "Muntele Ureche"), care se află în ţinutul Savukoski, la graniţa Finlandei cu Rusia. Spiriduşii şi renii lui Moş Crăciun sunt personaje importante în legendele legate de Crăciun. Fiecare dintre cei şase spiriduşi are misiunea sa, precizează volumul amintit.

Bushy Evergreen este inventatorul maşinii magice de fabricat jucării. În timpul anului, spiriduşii construiesc jucării. La locuinţa moşului sosesc zilnic o mulţime de scrisori trimise de copii din toată lumea. Shinny Upatree este cel mai vechi prieten al lui Moş Crăciun şi cofondator al satului secret din Laponia, de a cărui pază se ocupă Pepper Minstix. Alabaster Snowball este administratorul Listei celor Cuminţi şi Neastâmpăraţi, iar Sugarplum Mary este ajutorul soţiei lui Moş Crăciun. Wunorse Openslae a făcut sania lui Moş Crăciun şi o întreţine.

Cel mai cunoscut dintre renii lui Moş Crăciun este Rudolph. El îi conduce pe ceilalţi reni: Blitzen, Comet, Cupid, Dancer, Dasher, Donder, Prancer şi Vixen. În SUA există 34 de locuri care poartă numele renilor. Dintre acestea, 27 sunt în Alaska.

sursa Agerpres

