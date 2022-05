36 de ani de când Steaua a câştigat Cupa Campionilor Europeni, la Sevillia. Cum au sărbătorit fotbaliştii echipei din 1986

Sevilla, 1986 / FOTO: Steaua Bucuresti - FB

Lovitura de începere a partidei a fost efectuată de Victor Piţurcă, iar la pauză foştii fotbalişti au fost premiaţi de CSA Steaua pentru performanţa realizată la Sevilla.

Marin Radu II, Gavril Balint, Tudorel Stoica, Mihai Majearu, Constantin Pistol, Adrian Bumbescu, Miodrag Belodedici, Marius Lăcătuş, Victor Piţurcă, Ştefan Iovan şi Anghel Iordănescu s-au fotografiat cu replica trofeului câştigat în urmă cu 36 de ani, fiind aplaudaţi de cei aproximativ 3.000 de fani prezenţi în tribune.



De la eveniment a lipsit Helmut Duckadam, portarul considerat "Eroul de la Sevilla" după ce în acea seară de 7 mai a apărat patru lovituri de la 11 metri.





Fostul atacant Gavril Balint a declarat că în fiecare an realizează din ce în ce mai mult cât de important este faptul că face parte din echipa care a câştigat Cupa Campionilor Europeni.



"Era normal să se lege sărbătoarea cu meciul de azi cu Unirea Slobozia... E mult mai frumos că ne-am întâlnit aici la stadion, decât într-un cadru restrâns. Am avut şi suporterii alături şi ne-am simţit foarte bine. În fiecare an eu realizez din ce în ce mai mult ce important este că fac parte din echipa aceea care a cucerit Cupa Campionilor Europeni. Azi am văzut că şi lojele sunt denumite după noi, Loja 10 Balint, Loja 7 Lăcătuş, Loja 11 Boloni... şi te încearcă nişte sentimente, pentru că îţi dai seama cât de important ai fost pentru istoria acestui club", a afirmat Balint.



La rândul său, Marius Lăcătuş a menţionat că nu crede că o echipă din România va mai ajunge să câştige un trofeu european şi nici măcar să se califice în finala Conference League, considerată cea mai puţin valoroasă competiţie continentală.



"Întotdeauna când se apropie luna mai, noi, cei care am participat la acel eveniment, ne simţim extraordinar de bine. Sunt momente speciale şi trebuie să le trăim la maximum. Pentru că iată, datorită Ministerului, datorită clubului Steaua, avem ocazia să fim împreună. Emoţionat sunt întotdeauna. Când ştii că eşti în inima suporterilor simţi altfel, mă bucur că sunt alături de noi în continuare şi ne preţuiesc pentru ce am făcut. Mi-aş dori să se repete performanţa noastră, dar îmi e greu să cred că o echipă românească va mai ajunge măcar să joace o finală de cupă europeană. Nici în Conference League nu vom avea şansa să ajungem într-o finală", a spus el.



Întrebat de ce nu este prezent la eveniment şi Helmut Duckadam, Lăcătuş a răspuns: "Am înţeles că este plecat şi nu a putut ajunge azi aici. Este cu familia şi probabil şi-a făcut programul dinainte. Nu cred că are ceva anume cu aceste întâlniri, pentru că mai mereu a fost prezent".



La 7 mai 1986, Steaua Bucureşti câştiga Cupa Campionilor Europeni, aflată atunci la a 31-a ediţie, pe stadionul ''Ramon Sanchez Pizjuan'' din Sevilla (Spania), după ce învingea în finală pe FC Barcelona, cu scorul de 2-0, în urma loviturilor de departajare.

Sursa: Agerpres

ŞTIRILE ZILEI