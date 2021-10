31 octombrie, Ziua mondială a oraşelor. Un miliard de oameni trăiesc în așezări urbane informale. 70% dintre aceştia sunt vulnerabili la schimbările climatice

Ziua mondială a oraşelor 2021

Tema generală a Zilei Mondiale a Orașelor este Oraș mai bun, viață mai bună, în timp ce în fiecare an este selectată o subtemă diferită.

În 2021 subtema este Adaptarea orașelor la schimbările climatice, cele care au un impact uriaș asupra oamenilor. Sute de milioane dintre aceștia se confruntă cu inundații, creșterea nivelului mării, furtuni și perioade cu temperaturi extreme.

Orașele din întreaga lume suferă din ce în ce mai mult în urma dezastrelor provocate de schimbările climatice, cum ar fi inundațiile, seceta, creșterea nivelului mării, valurile de căldură, alunecările de teren și furtunile. Se preconizează că cel puțin 130 de orașe-port cu peste un milion de locuitori vor fi afectate de inundațiile de coastă, iar un miliard de oameni din așezările urbane informale sunt în mod deosebit expuși riscului.

Crearea unei societăți mai durabile și mai rezistente la climă implică abordarea unei game de probleme, inclusiv reducerea sărăciei, asigurarea mijloacelor de trai prin servicii de bază, furnizarea de locuințe accesibile și adecvate, investiții în infrastructură, modernizarea așezărilor informale și gestionarea ecosistemelor. Orașele de succes, bine guvernate, reduc foarte mult riscurile legate de climă pentru populațiile lor.

Mesajul Secretarului General al ONU, Antonio Guterres

Orașele sunt centre ale inovației și ingeniozității umane, centre potențiale pentru implementarea Obiectivelor de dezvoltare durabilă și locurile în care putem construi o lume cu zero emisii de carbon, o lume rezistentă la schimbările climatic, o lume corectă din punct de vedere social.

Tema zilei de astăzi, „Adaptarea orașelor pentru rezistența la climă”, vine într-un moment în care orașele trebuie să fie mai rezistente decât oricând. Sunt epicentre ale pandemiei de COVID-19 și sunt în prima linie a crizei climatice.

La nivel global, peste 1 miliard de oameni trăiesc în așezări informale, iar 70% sunt foarte vulnerabili la schimbările climatice.

Creșterea nivelului mării ar putea pune în pericol peste 800 de milioane de oameni din orașele de coastă până în 2050. Cu toate acestea, doar 9% din finanțarea pentru climă a orașelor este destinată adaptării și rezilienței, iar orașele din țările în curs de dezvoltare primesc mult mai puțin decât cele din țările dezvoltate. Acest lucru trebuie să se schimbe – jumătate din toată finanțarea climatică ar trebui să fie dedicată adaptării.

Avem nevoie de o abordare concentrată pe oameni pentru planificarea, construirea și gestionarea orașelor. Infrastructura rezistentă, sistemele de avertizare timpurie și instrumentele financiare pentru atenuarea riscurilor sunt instrumente esențiale, pentru ca orașele să se poată adapta, să poată proteja viețile și mijloacele de trai ale oamenilor.

Orașele pot deschide calea spre o recuperarea mai bună după pandemie, pot reducere emisiile la scara și viteza de care are nevoie lumea și pot asigurs un viitor trainic pentru miliarde de oameni.

De Ziua Mondială a Orașelor, să ne reînnoim hotărârea de a face față provocărilor urbane, de a atenua riscurile și de a găsi soluții de durată. Împreună, ne putem transforma orașele și, prin urmare, ne putem transforma lumea.

Ziua mondială a oraşelor

Ziua mondială a oraşelor a fost stabilită la 27 decembrie 2013, de către Adunarea Generală a ONU prin Rezoluţia A/RES/68/239, prin care aceasta "a decis ca ziua de 31 octombrie să fie sărbătorită, începând din 2014, drept Ziua mondială a oraşelor, invitând statele lumii, sistemul ONU, în special Programul Naţiunilor Unite pentru Aşezări Umane (ONU-Habitat), organizaţiile internaţionale relevante, societatea civilă şi părţile interesate să observe şi să crească gradul de conştientizare a zilei".

Prima propunere în vederea declarării unei zile mondiale a oraşelor a fost exprimată cu prilejul declaraţiei finale care a încheiat World Expo 2010, manifestare de amploare organizată în Shanghai, China, potrivit www.uclg.org. Tema generală sub care se desfăşoară această zi este ''Better City, Better Life'', în fiecare an fiind aleasă o sub-temă, fie pentru a arăta succesul urbanizării, fie în a aborda provocările specifice rezultate din urbanizare.

