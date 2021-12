300 de polițiști au protestat în fața Ministerului de Interne. Ei sunt nemulțumiți de salariile mici

Polițiștii se plâng că salariile celor mai mulți dintre ei sunt mici.

Protestul lor a început cu refuzul de a mai aplica amenzi celor care încalcă legislația.

Astfel, în două săptămâni, încasările din amenzi au scăzut cu aproape 80%, potrivit unor surse din sistem.

Sindicatul Poliţiştilor Europeni Europol va analiza, după protestele care au loc în această săptămână, posibilitatea ca poliţiştii să refuze, începând din 1 ianuarie, să efectueze activităţi specifice pandemiei, a declarat, joi, pentru Agerpres, preşedintele organizaţiei sindicale, Cosmin Andreica, la începutul mitingului organizat de sindicat în faţa sediului Ministerului Afacerilor Interne.

Manifestaţia organizată de sindicatul Europol în faţa sediului MAI face parte din etapa a doua a acţiunilor de protest pregătite de organizaţia sindicală, poliţiştii fiind nemulţumiţi de faptul că Guvernul nu intenţionează să aplice din ianuarie majorările salariale prevăzute de legea salarizării pentru poliţişti.

"Am început cu data de 1 decembrie forma de protest de a sancţiona faptele de natură contravenţională cu preponderenţă cu avertisment şi nu cu amendă. Săptămâna aceasta am avut protestele fizice şi ulterior, după discuţiile pe care le vom avea cu colegii, vom analiza dacă începând cu 1 ianuarie 2022 vom recurge la a treia etapă a protestelor, respectiv de a refuza să mai efectuăm ore suplimentare şi de a refuza să mai îndeplinim sarcini şi atribuţii pe care noi ca poliţişti, nu le avem nici în lege, nici în fişa postului, şi aici mă refer la activităţile specifice pandemiei, verificarea carantinaţilor şi izolaţilor la domiciliu, acţiuni de domeniul covid şi aşa mai departe. Posibilitatea refuzului orelor suplimentare va genera, evident, un dezechilibru, pentru că şi în momentul de faţă, din cauza deficitului de personal pe care îl avem, un poliţist acoperă 2 sau 3 poliţişti la locul de muncă", a afirmat Cosmin Andreica.

Liderul sindicatului EUROPOL a subliniat că poliţiştii solicită doar respectarea prevederilor legale privind salarizarea.

"Poliţiştilor li s-au plafonat sporurile începând cu 2018, şi ulterior în 2020 a venit acea ordonanţă a premierului Cîţu prin care s-a suspendat aplicarea legii salarizării, deci practic noi în acest moment suntem la jumătate din nivelul stabilit de lege pentru anul 2022. Colegii mei nu au înţeles de ce în cazul nostru nu se aplică nici măcar ce s-a stabilit în 2017 (prin legea salarizării, n.r.), nu vorbim de măriri salariale sau alte drepturi în plus. Deci nu cerem nimic în plus decât ceea ce era stabilit prin lege încă din 2017, lege care a fost votată de toate partidele politice de la acel moment, adică inclusiv de cele aflate la guvernare în această perioadă. Vă dau un exemplu: (...) existau poliţişti care aveau 3.000 de lei în lege salariul stabilit pentru 2022, ei aveau în plată 2.000 de lei, iar timp de 4 ani de zile diferenţa de 1.000 de lei era împărţită în 4 tranşe egale de câte 250 de lei, urmând ca în fiecare an să beneficieze de acea tranşă, până când vom ajunge la nivelul de 3.000 de lei, în aşa fel încât toate celelalte inechităţi şi discriminări salariale între ei să fie eliminate prin stabilirea noului prag de salarizare de 3.000 de lei prevăzut de lege. Iar acum, noi în loc să fim la valoarea din lege, începând cu ianuarie, suntem la jumătate din acea diferenţă, adică la 2.500 de lei. Deci vorbim de acordarea tranşelor din diferenţa salariului acordat în plată faţă de cel prevăzut în lege", a menţionat Cosmin Andreica.

Preşedintele sindicatului poliţiştilor a precizat că propunerea salarială incompletă transmisă miercuri de Guvern i-a determinat pe sindicaliştii din Poliţie să continue protestele.

"Am avut o întâlnire cu ministrul Lucian Bode în cursul zilei de ieri, înţelegem că a avut şi dumnealui o întâlnire cu premierul şi cu ministrul Finanţelor în legătură cu protestele şi revendicările noastre, însă varianta propusă de Guvern la acest moment nu ne satisface pe deplin revendicările, respectiv aplicarea legii salarizării. Ne-a propus o variantă în care să ne aplice parţial o jumătate din aplicarea legii salarizării, respectiv o tranşă alocată specific anului 2021 care a fost suspendată, urmând ca cea de-a doua tranşă să fie acordată ulterior, însă fără a exista o certitudine în acest sens. Colegii mei nu au fost de acord, iar noi ne vom continua protestele. (...) Propunerea înaintată de premierul Ciucă, de ministrul Finanţelor, împreună cu domnul Lucian Bode este de a aplica parţial legea salarizării în cadrul nostru şi de a acorda doar a treia tranşă (de 250 de lei, n.r.) şi nu toate tranşele integral, aşa cum era prevăzut în lege pentru anul 2022", a explicat Cosmin Andreica.

Pe tema impunerii certificatului covid la locul de muncă, liderul sindical a atras atenţia că sindicatul Europol nu acceptă sub nicio formă condiţionarea muncii de vaccinare.

"Noi ca organizaţie sindicală vom face tot ce ne stă în putinţă ca dreptul la muncă să fie respectat. Nu putem să acceptăm sub nicio formă condiţionarea desfăşurării activităţii de vaccinare. Milităm în continuare pentru testarea personalului, pentru că dacă ne uităm în nota de fundamentare a iniţiatorilor acestui act normativ, aceştia vorbesc de prevenirea infectării cu noul coronavirus prin introducerea acestei condiţionalităţi a certificatului. Însă pe baza declaraţiilor specialiştilor vedem că şi cei vaccinaţi pot transmite virusul. În aceste condiţii, nota de fundamentare nu prea se potriveşte cu realitatea. În continuare recomandările OMS sunt pentru a testa masiv populaţia, lucru pentru care şi noi milităm, astfel încât poliţiştii care nu sunt vaccinaţi să poată să fie testaţi la locul de muncă, evident, pe baza contribuţie asigurată de angajator pentru achiziţionarea de teste. Şi aici este o problemă, pentru că am vorbit cu colegi poliţişti din alte ţări şi ne spun că un test PCR acolo costă 10 euro, în timp ce la noi în ţară costă 250-300 de lei. Deci noi milităm foarte mult pe testări, gândiţi-vă că de la începutul stării de urgenţă şi a stării de alertă poliţiştii nu au beneficiat de teste gratuite, toate au fost achiziţionate prin contribuţia lor, n-au beneficiat de sporuri, drepturi salariale suplimentare, aşa cum au beneficiat alte categorii socio-profesionale, şi atunci, dacă se va impune acest certificat, măcar în ceasul al 12-lea să ni se pună la dispoziţie posibilitatea de a ne testa. Orice altă variantă de constrângere sau de limitare a dreptului la muncă va fi aspru criticată de către noi, prin formele de protest prevăzute de lege", a încheiat Cosmin Andreica.

