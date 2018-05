Mai multe persoane au primit îngrijiri la fața locului, iar 10 au ajuns la spital.

Explozia s-a produs în timpul unui festival evreiesc. Potrivit unor informații postate pe rețelele de socializare, deflagrația ar fi fost produsă de telefoane mobile aruncate într-un foc, dar această ipoteză a fost infirmată de alte site-uri de știri.

Mai multe echipaje de salvare s-au deplasat la fața locului.

#StamfordHill earlier on @Ldn_Ambulance & @Hatzola treated multiple people that have been injured due a fire on Ravensdale Road #N16 @LAS_HART @MPSHackney @lfbhackney pic.twitter.com/qMhh8Hol7P