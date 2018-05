Ziua Mondială a Libertății Presei 2018 / FOTO: unesco

Fotoreporterul egiptean Mahmoud Abu Zeid, alias "Shawkan", a fost arestat în 2013, împreună cu alţi doi ziarişti străini, pe când imortaliza dispersarea în forţă a manifestanţilor adunaţi în Piaţa Rabia din cairo.

Mahmoud Abu Zeid a lucrat ca fotoreporter, între altele, pentru Time Magazine, Die Zeit şi Bild-Zeitung. A fost arestat după ce a fotografiat încleştările violente din Piaţa Rabia, între forţele de ordine şi demonstranţii fideli preşedintelui Mursi, legitim ales. De atunci, deşi nu există act de acuzare împotriva sa, măsura de arest preventiv i-a tot fost prelungită iar cererile de eliberare cu consecvenţă respinse.

La începutul lui 2017, procurorul de caz a cerut, în cazul său, pedeapsa cu moartea. Grupul de lucru ONU privind detențiile arbitrare a calificat arestarea și detenția acestuia drept arbitrare și contrar drepturilor și libertăților garantate de Declarația Universală a Drepturilor Omului și de Pactul Internațional privind Drepturile Civile și Politice.

"Alegerea lui Mahmoud Abu Zeid aduce un omagiu curajului, rezistenței și angajamentului față de libertatea de exprimare", a declarat Maria Ressa, președintele juriului.

Premiul va fi acordat pe 2 mai cu ocazia Zilei Mondiale a Libertății Presei, sărbătorită în Ghana în acest an și a cărei temă este "Keeping Power in Check: Media, Justice and The Rule of Law”.

De Ziua mondială a libertății presei sunt omagiaţi şi jurnaliştii care și-au pierdut viața prin exercitarea profesiei lor.

Ziua mondiala a libertății presei a fost proclamată de către Adunarea Generală a ONU, în 1993, în urma unei recomandări adoptate în cadrul celei de-a XXVI-a sesiunii a Conferinței Generale a UNESCO în 1991.

ONU a declarat ziua de 3 mai Ziua mondială a libertății presei pentru a aduce în atenția publică importanța și necesitatea respectării libertății de exprimare, conform articolului 19 din Declarația Universală a Drepturilor Omului: "Orice om are dreptul la libertatea exprimării opiniilor; acest drept include libertatea de a avea opinii fără imixtiune din afară, precum și libertatea de a căuta, de a primi și de a răspândi informații și idei prin orice mijloace și independent de frontierele de stat."

În România, ziua este marcată din anul 2000, la iniţiativa Agenției de Monitorizare a Presei în colaborare cu Asociația pentru Protejarea și Promovarea Libertății de Exprimare și Centrul pentru Jurnalism Independent.

