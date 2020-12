3 decembrie, Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități, printre cele mai expuse în timpul pandemiei de COVID-19

Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilitati / FOTO: un.org

Chiar și în condiții normale, persoanele cu dizabilități au mai puține șanse să acceseze asistența medicală, educația, angajarea și să participe la activitățile comunității.

Peste 1 miliard de oameni au o anumită formă de dizabilitate, adică o persoană din șapte

Peste 100 de milioane sunt copii

50% dintre persoanele cu dizabilități nu își permit terapia corespunzătoare

Din populația de un miliard de persoane cu dizabilități, 80% trăiesc în țările în curs de dezvoltare.

Se estimează că 46% dintre persoanele în vârstă de peste 60 de ani sunt persoane cu dizabilități.

Persoanele cu dizabilități sunt printre cele mai afectate de COVID-19.

UNESCO va marca Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități printr-un program de o săptămână, în perioada 25 noiembrie - 3 decembrie 2020, sub tema: "Building back better: towards an inclusive, accessible and sustainable post COVID-19 world by, for and with persons with disabilities". UNESCO va organiza, de asemenea, o campanie globală de sensibilizare, concentrându-se pe impactul pandemiei COVID-19 asupra persoanelor care trăiesc cu dizabilități.

Persoanele cu handicap se confruntă cu discriminarea și barierele care le împiedică să participe în mod egal la viața întregii societăți. Li se interzice dreptul de a fi incluși în sistemul școlar general, de a se angaja, de a trăi independent în comunitate, de a se deplasa liber, de a vota, de a participa la activități sportive și culturale, de a se bucura de protecție socială.

Protecția garantată de tratate privind drepturile omului și fundamentată în Declarația Universală a Drepturilor Omului ar trebui să se aplice tuturor. Persoanele cu dizabilități au rămas în mare parte "invizibile", adesea subordonate în dezbaterile privind drepturile și incapabile să se bucure de întreaga gamă de drepturi ale omului.

În ultimii ani, a avut loc o schimbare revoluționară în abordarea globală pentru eliminarea lacunelor în privința protecției.

Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi a fost proclamată de Adunarea Generală a ONU în 1992, prin rezoluţia 47/3, pentru a marca încheierea Deceniului Naţiunilor Unite dedicat persoanelor cu handicap (1983-1992).

