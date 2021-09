29 septembrie, Ziua mondială a inimii. La nivel mondial, anual se înregistrează 18,6 milioane de decese cauzate de boli cardiovasculare

Ziua mondială a inimii

La nivel mondial, anual se înregistrează 18,6 milioane de decese, iar acest număr este în continuă creştere. Până în 2030, dacă nu se vor adopta măsuri imediate, se aşteaptă că 23 de milioane de oameni să moară an de an, din cauza afecțiunilor cardiovasculare, la asta contribuie în plus dezvoltarea rețelei medicale.

Pe măsură ce lumea se luptă cu coronavirusul devine tot mai conștienți de importanța sănătății personale și a celor drag.

Pentru cei 520 de milioane de oameni care suferă de boli cardiovasculare, pandemia este o perioadă foarte grea. Au fost mai expuși riscului de a dezvolta forme severe ale virusului. Și mulți s-au temut să participe la întâlniri de rutină și de urgență și s-au izolat de prieteni și familie.

Anul acesta, mesajul Zilei Mondiale a Inimii, este Use heart to connect!

Criza de asistență medicală pe care o trăim cu toții a evidențiază nevoia urgentă de a găsi modalități diferite și inovatoare de a conecta oamenii.

Mesajul zilei ne îndeamnă să ne folosim cunoștințele, compasiunea și influența pentru a avea o inimă sănătoasă.

Este vorba despre conectarea cu propriile noastre inimi, asigurându-ne că le oferim tot ce e mai bun și folosim puterea mediului digitalului pentru a conecta oriunde.

Ziua Mondială a Inimii

În fiecare an, 29 septembrie marchează Ziua Mondială a Inimii, eveniment organizat la nivel internaţional de World Heart Organization şi care doreşte să contribuie la creşterea gradului de conştientizare a populaţiei globului asupra factorilor de risc ce duc la apariţia bolilor cardiovasculare şi să determine treptat o schimbare în atitudinea oamenilor faţă de problema adoptării unui stil de viaţă sănătos.

În România, evenimentul este organizat de către Fundaţia Română a Inimii în parteneriat cu Societatea Română de Cardiologie, deoarece, începând cu anul 2005, aceasta din urmă este membră cu drepturi depline a World Heart Federation.

ŞTIRILE ZILEI