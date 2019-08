28 de morți și 20 de dispăruți în urma taifunului Lekima, care a lovit estul Chinei

Taifunul Lekima a ajuns deasupra uscatului sâmbătă, în provincia estică Zhejiang, aducând intensificări ale vântului de 187 km/h, provocând haos în traficul aerian şi feroviar, cu mii de zboruri anulate şi închiderea completă a unor segmente de cale ferată.

Over 20 people have been killed and 10 others missing in eastern China since #Lekima made landfall as a powerful typhoon: https://t.co/hmTqh1UWuo pic.twitter.com/OyYd4cJywL