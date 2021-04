28 APRILIE - Ziua mondială a siguranței și sănătății la locul de muncă

Siguranța la locul de muncă

În 2021, în condiţiile în care guvernele, angajatorii, lucrătorii şi societăţile întregii lumi se confruntă cu lupta împotriva pandemiei COVID-19, Ziua mondială a siguranţei şi sănătăţii la locul de muncă se desfăşoară sub sloganul "Anticipate, prepare and respond to crises - Invest Now in Resilient Occupational Safety and Health Systems" ("Anticipaţi, pregătiţi şi răspundeţi crizelor - Investiţi acum în sisteme de securitate şi sănătate reziliente la locul de muncă"), precizează site-ul www.ilo.org.



Ziua mondială pentru securitate şi sănătate la locul de muncă se concentrează, în 2021, asupra valorificării elementelor unui sistem de siguranţă şi sănătate la locul de muncă (SSM) aşa cum este stabilit în Convenţia cadru nr. 187 din 2006. Raportul zilei mondiale examinează modul în care criza actuală demonstrează importanţa consolidării acestor sisteme de SSM, inclusiv a serviciilor de sănătate în muncă, atât la nivel naţional, cât şi la nivel de întreprindere, scrie site-ul amintit.



"Pandemia a atins aproape toate aspectele din zona muncii, de la riscul transmiterii virusului la locurile de muncă, până la riscurile de securitate şi sănătate în muncă (SSM) apărute ca urmare a măsurilor de atenuare a răspândirii virusului. Trecerea la noi forme de lucru, cum ar fi introducerea pe scară largă a sistemului de telemuncă, au prezentat multe oportunităţi pentru lucrători, dar au prezentat şi riscuri potenţiale de SSM, inclusiv riscuri psihosociale", conform site-ului https://www.ilo.org.



Ziua de 28 aprilie este asociată şi cu mişcarea de comemorare a victimelor accidentelor de muncă sau a persoanelor care s-au îmbolnăvit la locul de muncă. Accidentele şi bolile la locul de muncă pot fi evitate prin prevenţie, iar acest deziderat trebuie să devină obligatoriu în toate statele de pe mapamond.



În România, siguranţa la locul de muncă este reglementată de Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, iar controalele de specialitate din acest domeniu sunt efectuate de Inspecţia Muncii. Potrivit normelor stabilite de această instituţie, angajatorul trebuie să implementeze măsurile pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă pe baza unor principii generale de prevenire: evitarea riscurilor, evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate, combaterea riscurilor la sursă, adaptarea muncii la om, adaptarea la progresul tehnic, dezvoltarea unei politici de prevenire care să includă tehnologiile, organizarea muncii, condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor din mediul de muncă, conform site-ului www.inspectiamuncii.ro.



"În contextul răspândirii infecţiei cu noul coronavirus SARS-CoV-2, Inspecţia Muncii recomandă angajatorilor, lucrătorilor, reprezentanţilor acestora, precum şi altor participanţi la procesele de muncă să se informeze şi să aplice măsurile dispuse de Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă şi de autorităţile competente, pentru gestionarea şi limitarea răspândirii COVID-19. Inspecţia Muncii vine în întâmpinarea angajatorilor, lucrătorilor, reprezentanţilor acestora, precum şi altor participanţi la procesele de muncă prin prezentarea unor aspecte practice legate de contextul actual", precizează www.inspectiamuncii.ro.



Astfel, site-ul amintit precizează că angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă, potrivit Legii nr. 319/2006, actualizată. În contextul epidemiologic actual, pentru a preveni răspândirea infecţiei cu noul Coronavirus, angajatorul are obligaţia de a asigura măşti de protecţie, mănuşi de protecţie etc., de a acorda, în mod gratuit, materiale igienico-sanitare (săpun, prosoape de hârtie, dezinfectanţi etc.) şi de a stabili măsuri igienico-sanitare, cu consultarea medicilor de medicina muncii, de a asigura dezinfectarea locurilor de muncă. De asemenea, se recomandă evitarea organizării reuniunilor de lucru cu un grup mai mare de trei participanţi, limitarea contactului dintre persoane, păstrarea distanţei de siguranţă, evitarea activităţilor colective, se arată pe site-ul www.inspectiamuncii.ro.



De asemenea, în contextul epidemiologic actual, sursa menţionată prevede şi recomandarea adresată angajatorilor de a introduce, acolo unde este posibil, munca la domiciliu sau telemunca în perioada instituirii stării de urgenţă.

