27 octombrie, Ziua Mondială a Patrimoniului Audiovizual. Arhivele, ferestrele noastre către lume

Ziua mondială pentru patrimoniul audiovizual

Arhivele audiovizuale ne spun povești despre viețile și culturile oamenilor din întreaga lume. Ele reprezintă o moștenire neprețuită, sunt memoria noastră colectivă și o sursă valoroasă de cunoștințe, deoarece reflectă diversitatea culturală, socială și lingvistică a comunităților noastre. Ele ne ajută să creștem și să înțelegem lumea în care trăim. Conservarea acestui patrimoniu și asigurarea că acesta rămâne accesibil publicului și generațiilor viitoare este un obiectiv vital pentru toate instituțiile și pentru publicul larg.

Prin inițiative precum Ziua Mondială a Patrimoniului Audiovizual, Programul Memoria Lumii și proiectul Arhivelor UNESCO „Digitizing our shared UNESCO History”, este încurajată munca profesioniștilor în conservare.

Pentru ediţia din 2021 a Zilei mondiale pentru patrimoniul audiovizual, UNESCO reia tema celei din anul precedent: "Fereastra ta către lume" ("Your Window to the World"). Documentele audiovizuale extind cunoaşterea noastră a lumii, transformându-ne în martori ai unor evenimente la care n-am fost prezenţi, oferindu-ne posibilitatea de a auzi cuvântări din trecut ale celor ce nu mai pot vorbi şi de a recupera întâmplări şi situaţii cu relevanţa istorică sau, pur şi simplu, inedite.

Poetul mexican și fost director general al UNESCO, Jaime Torres-Bodet, a spus că arhivele sunt mai mult decât „vaste cimitire”, ele sunt locuri pline de „experiențe, aventuri, riscuri și drame” ale societății. Ele sunt cruciale, a argumentat el, pentru „continuitatea conștiinței umane” și pentru posibilitatea unui guvern bun; ele conțin „urmele educaționale ale vieții”.

În cadrul Conferinţei Generale din 2005, UNESCO a adoptat documentul 33 C/Rezoluţia 53, prin care ziua de 27 octombrie a fost proclamată Ziua mondială pentru patrimoniul audiovizual. Conform http://www.unesco.org/, data de 27 octombrie are o semnificaţie aparte, fiind ziua în care, la rândul ei, cea de-a 21-a sesiune a Conferinţei Generale UNESCO, din 1980, a adoptat Recomandarea pentru salvgardarea şi conservarea imaginilor în mişcare.

Scopurile urmărite prin marcarea Zilei mondiale pentru patrimoniul audiovizual sunt aducerea la cunoştinţa publicului larg a importanţei păstrării documentelor audiovizuale, sublinierea pericolului de deteriorare în care se află o parte a acestui patrimoniu, recunoaşterea prestigiului cultural al patrimoniului audiovizual.

În vederea atingerii acestor obiective, la 27 octombrie se încearcă strângerea de fonduri, încheierea de acorduri naţionale şi internaţionale între autorităţile cu responsabilităţi relevante pentru păstrarea amintitului patrimoniu, punerea pe agenda politică a importanţei conservării materialelor audiovizuale de patrimoniu etc. Evenimentele dedicate Zilei mondiale pentru patrimoniul audiovizual sunt organizate de arhivele de sunet şi de film la nivel regional şi naţional, de muzee şi de biblioteci. Printre organismele internaţionale care se implică în celebrarea zilei de 27 octombrie se numără Asociaţia Arhiviştilor de Imagini în Mişcare, Consiliul Internaţional al Arhivelor, Federaţia Internaţională a Arhivelor de Film, Federaţia Internaţională a Arhivelor de Televiziune.

ŞTIRILE ZILEI