26 martie, ora 19.00 | Opera Națională București transmite online spectacolul de balet "Lacul Lebedelor"

Libretul este semnat de Gheorghe Iancu, care l-a adaptat după Marius Petipa şi Lev Ivanov. Regia şi coregrafia îi aparţin aceluiaşi Gheorghe Iancu. Dirijor este Iurie Florea, iar Luisa Spinatelli este responsabilă cu scenografia.



Maeştri de balet solişti sunt: Gigel Ungureanu, Adina Tudor, Cristian Crăciun şi Laura Blică Toader. Rolurile principale sunt interpretate de Cristina Dijmaru, Ovidiu Matei Iancu, Anbeta Toromani şi Robert Enache.



Spectacolul, pe care Opera Naţională Bucureşti îl transmite în regim exclusive online, a fost înregistrat la data de 17 noiembrie 2016. Biletele se pot achiziţiona de pe https://tickets.operanb.ro/ până luni, 29 martie, ora 19.00. Înregistrarea va fi disponibilă spre vizionare începând de vineri, 26 martie, ora 19.00, timp de 72 de ore.



''Lacul lebedelor'', cea mai cunoscută dintre lucrările de balet ale compozitorului rus Piotr Ilici Ceaikovski (1840-1893) şi una dintre cele mai cunoscute piese de balet din lume, a fost compusă între 1875 şi 1876 la cererea dramaturgului Vladimir Petrovich Begichev, potrivit site-ului operanb.ro. Celelalte două balete compuse de Ceaikovski sunt ''Frumoasa din pădurea adormită'' (1889) şi ''Spărgătorul de nuci'' (1892).



''Lacul lebedelor'' are ca sursă de inspiraţie o veche legendă, iar personajele principale sunt prinţul Siegfried şi Odette-Odile. Baletul ''Lacul lebedelor'', în patru acte, are la bază un libret de Vladimir Beghicev şi Vasili Geltzer.



Spectacolul montat pe scena Operei Naţionale Bucureşti are în prim-plan experienţa onirică trăită de Prinţul Siegfried. El pătrunde în lumea viselor, unde face cunoştinţă cu vrăjitorul Deirfgeis şi este condus de către acesta pe un tărâm fantastic, unde trăiesc fete transformate în lebede de către vrăjitor. Siegfried se îndrăgosteşte de Odette, prinţesa-lebădă, care îi dezvăluie nefericitul său destin: se află în puterea lui Deirfgeis, iar blestemul nu poate fi risipit decât de un jurământ sincer de iubire.



Siegfried îi declară dragostea eternă şi o invită la o petrecere la palatul său. În ziua evenimentului, însă, maleficul Deirfgeis îl păcăleşte pe prinţ, prezentând-o pe prinţesa Odile ca fiind înfăţişarea umană a prinţesei Odette. Tânărul o anunţă la curte pe Odile ca fiind aleasa inimii sale, trupurile celor doi împletindu-se apoi, într-un dans senzual. În momentul în care Odette ajunge la palat, vede scena dansului pasional. Decepţionată şi simţindu-se trădată, se întoarce, în zbor, spre lac.



Înţelegând cursa în care a căzut, Siegfried aleargă spre lacul lebedelor, pentru a-i cere iertare lui Odette. Fata-lebădă îl iartă şi cei doi decid să rămână împreună, indiferent de ce urma să se întâmple. Deirfgeis provoacă o furtună îngrozitoare, cei doi îndrăgostiţi aflându-se la un pas de a fi înghiţiţi de ape. Cu o clipă înaintea tragediei, prinţul se trezeşte, realizând că totul a fost un vis.



După premiera mondială care a avut loc la 27 ianuarie 1895, la Teatrul Mariinsky din Sankt Petersburg, potrivit http://operanb.ro, în coregrafia lui Marius Petipa şi a lui Lev Ivanov, baletul ''Lacul lebedelor'' s-a bucurat de un succes enorm.



Toate marile companii de balet din lume au inclus în repertoriul lor spectacolul ''Lacul lebedelor'', care a avut, în timp, numeroase variante.



În România, prima montare a baletului ''Lacul lebedelor'' a avut loc pe scena Operei Naţionale Bucureşti în 1957, spectacolul fiind pus în scenă de Oleg Danovski. În dublul rol Odette-Odile s-a remarcat în mod deosebit celebra balerină Ileana Iliescu, care a interpretat pentru prima dată acest rol la 22 aprilie 1959, întrupând apoi personajul în peste 400 de spectacole, atât în cadrul stagiunilor, cât şi în turnee efectuate în străinătate.



Totodată, ''Lacul lebedelor'' se numără printre spectacolele clasice de balet care au fost transpuse pe gheaţă de Ansamblul Baletului pe Gheaţă din Sankt Petersburg începând din 1995.

