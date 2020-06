Ziua drapelului EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Drapelul tricolor a fost folosit prima data în Ţara Românească în 1834, ca steag de luptă, când domnitorul Alexandru Ghica a prezentat sultanului spre aprobare modelul drapelelor şi pavilioanelor navale de luptă.

Peste câţiva ani, în 1848, steagul tricolor a fost adoptat de către revoluţionari ca drapel al Ţării Româneşti în următorea ordine cromatică: albastru-galben-roşu, semnificând „libertate, dreptate, frăţie”.

De fapt, legenda apariţiei tricolorului s-a născut după 1860, când s-au contopit culorile din steagurile Moldovei şi al Ţării Româneşti, după unirea Principatelor şi din dorinţa de a împăca ambele tabere.

Mai târziu, Constituţia României din 1866 prevedea, despre drapel: „colorile Principatelor-Unite urmează a fi Albastru, Galben și Roșu”.

Potrivit acesteia, culorile drapelului trebuie așezate vertical, în ordinea următoare: albastru, galben şi roşu la margine.

26 iunie - "Ziua Drapelului Naţional" - este o zi specială în calendarul celor care simt româneşte, afirmă ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, reamintind că vineri se împlinesc 172 de ani de la declararea oficială a Tricolorului ca drapel naţional. "Utilizat ca simbol, pentru prima dată, de pandurii lui Tudor Vladimirescu, în 1821, şi consacrat ca drapel al românilor în timpul Revoluţiei din 1848, tricolorul exprimă tot ceea ce înseamnă patrie, neam, trecut, prezent şi viitor, constituindu-se astfel, de-a lungul timpului, în entuziasmul care a insuflat în conştiinţa românilor idealurile de mândrie, dragoste de ţară, dorinţa de unitate şi independenţă. În contextul Revoluţiei din 1848, în numele libertăţii şi unităţii de neam, tricolorul a fost arborat, pentru prima dată, ca simbol al luptei celor care au înfăptuit acel act, 'Stindardul libertăţii', Guvernul revoluţionar decretând ca 'Tricolorul' să reprezinte steagul naţional al tuturor românilor", scrie ministrul pe pagina sa de Facebook.

El spune că, între simbolurile naţionale, "Drapelul se distinge prin semnificaţie, profunzime şi încărcătură spirituală" - "culorile - roşu, galben şi albastru - sunt împărţite în mod egal şi reprezintă principiul egalităţii, orientarea în sus semnificând verticalitatea, iar cifra trei numărul perfect". "Tricolorul a fost martor al marilor evenimente din istoria neamului românesc. (...) Astăzi, militarii aflaţi în teatrele de operaţii şi în misiuni internaţionale, prin excepţionalul exemplu de dăruire, profesionalism şi curaj, fac Tricolorul cunoscut şi apreciat în întreaga lume. (...) În această zi simbolică pentru toţi românii, aducem un cald şi înălţător omagiu camarazilor care, onorându-şi Jurământul faţă de Patrie, şi-au sacrificat viaţa departe de graniţele ţării sau îndeplinind misiuni pe meleaguri natale, prin jertfa supremă săvârşită sub flamura Drapelului naţional. Nu putem să îi uităm astăzi pe cei care şi-au dedicat întreaga carieră slujirii ţării sub Drapelul tricolor şi care continuă să acţioneze sub deviza Patrie, Onoare,

Demnitate, în calitate de militar în rezervă sau în retragere pentru aceleaşi ţeluri nobile ale Armatei României", subliniază ministrul. Nicolae Ciucă afirmă că "Tricolorul se află în inimile noastre şi, de aceea, sărbătoarea Zilei Drapelului Naţional este, şi cu siguranţă va rămâne, o sărbătoare dragă tuturor românilor, oriunde s-ar afla". "Ne mândrim cu toţii că Drapelul României este arborat la sediul instituţiilor internaţionale, cum sunt Alianţa Nord-Atlantică şi Uniunea Europeană, în rândul ţărilor care au făcut ireversibil pasul spre democraţie. Suntem la fel de mândri atunci când drapelul românesc flutură pe cel mai înalt catarg la întrecerile sportive şi la manifestările culturale internaţionale. Tricolorul se află în inimile noastre şi, de aceea, sărbătoarea Zilei Drapelului Naţional este, şi cu siguranţă va rămâne, o sărbătoare dragă tuturor românilor, oriunde s-ar afla", mai scrie ministrul Apărării.

