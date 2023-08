26 august, ziua internaţională a câinilor. Poveşti şi curiozităţi din lumea blănoşilor

Câine, vedetă pe internet / FOTO: www.rottlover.com

Câinii sunt cei mai buni prieteni omului dintr-un motiv, cum să nu îi sărbătorim? Acești prieteni cu blană sunt de diferite rase, dimensiuni, culori. Există un câine pentru toată lumea! Fie că vă plac câinii mari sau câinii mici, toţi trebuie sărbătoriţi astăzi.

În lume, există nenumărate rase de câini, peste 500 de milioane de exemplare, cu caracteristici și personalități unice, dar care au un numitor comun - acești tovarăși iubitori și minunați sunt niște ființe fascinante.

Poveşti cu protagonişti blănoşi

Terrierul Toto

Indiscutabil, cel mai faimos câine din istorie este Toto.

Toto, al cărui nume real era Terry, a fost abandonată când era pui. Din fericire, a fost adoptat de imigrantul german Carl Spitz, dresor neoficial de la Hollywood. Cu ajutorul acestuia, a devenit una dintre cele mai râvnite actrițe canine ale generației sale, jucând alături de unele dintre cele mai mari vedete ale vremii, printre care Judy Garland.

Rolul lui Toto din filmul din 1939 a fost interpretat de Terry și se pare că era plătită cu 125 de dolari pe săptămână, mai mult decât unii dintre actorii umani! Înainte Până la finalul carierei, a fost distribuită în 17 filme. A trăit până la vârsta de 11 ani.

Poate că nu v-ați gândit la asta, dar fără Toto, niciunul dintre evenimentele din Vrăjitorul din Oz nu s-ar fi întâmplat. Dorothy fuge de acasă cu Toto pentru a-l salva de oribila domnișoară Gulch, care vrea să-l eutanasieze pentru că a mușcat-o. Drept urmare, Dorothy nu este la adăpost când tornada lovește şi aşa începe aventura.

Lassie

Această simpatică căţeluşă din rasa Collie care se implică mereu în aventuri și salvează situația a apărut pentru prima dată într-o povestire din 1939, dar de atunci a apărut în romane, filme, emisiuni TV și chiar în jocuri video! Cu toate acestea, este poate cel mai cunoscut câine datrită serialul TV "Lassie", care a fost difuzat în perioada 1954 - 1973 și care a durat 19 sezoane.

Șase actori canini diferiți au interpretat rolul, dar cel care a domnit cel mai mult timp a fost un câine pe nume Baby, care a jucat între 1960 și 1966.

Chiar și în ultimii 40 de ani, Lassie a fost readus în actualitate printr-un serial TV din anii '90 și un film de lung metraj despre celebrul Collie, realizat în 2005.

Deși personajul lui Lassie este o femelă, rolul a fost întotdeauna încredințat unor masculi Collie. Originalul a fost un Rough Collie pe nume Pal. De când Pal a murit, în 1958, toate rolurile lui Lassie au fost deținute de pui din linia sa de sânge. Se spune că Pal a câștigat de două ori mai mult decât a câștigat colega sa umană, Elizabeth Taylor, în Lassie Come Home.

Sinbad

Sinbad este unul dintre cei mai decorați veterani canini de război. El a navigat pe vasul George W. Campbell al Gărzii de Coastă a SUA, unde a servit timp de 11 ani și chiar a participat la lupte în cel de-Al Doilea Război Mondial.

Pe fondul apropierii celui de-Al Doilea Război Mondial, "Blackie" Rother i-a cumpărat iubitei sale un câine pentru a-i ține companie. Cu toate acestea, proprietarul ei nu i-a permis acest lucru.

Așa că s-a întors pe vasul Campbell cu darul bine intenționat ascuns în geantă, unde Sinbad a fost descoperit de căpitanul navei, care a văzut în prezenţa patrupedului o bună ocazie să-și înveţe echipajul să fie responsabil.

Sinbad a ajuns chiar să se înroleze, semnându-și actele cu o labă înmuiată în cerneală. Sinbad a fost promovat la funcția de câine șef după mai mulți ani.

Sinbad a trăit 14 ani, dintre care în 11 a servit cu mândrie în cadrul Gărzii de Coastă a Statelor Unite.

Trakr

Peste 300 de câini de căutare și salvare au fost folosiţi în lunile care au urmat atacurilor din 11 septembrie asupra World Trade Center din New York. Aceștia au ajutat la găsirea supraviețuitorilor sub dărâmături.

Una dintre echipele de câini K-9 a fost Trakr și conductorul său, James Symington, ofițer de poliție, care au condus din Canada până la New York pentru a ajuta la localizarea celor prinși sub dărâmăturile de la Ground Zero.

Trakr și Symington au găsit ultimul supraviețuitor, o femeie care fusese prinsă sub beton peste 24 de ore.

Trakr a fost recunoscut de revista Time ca fiind unul dintre cele mai curajoase zece animale din toate timpurile, dar faima lui nu s-a oprit aici. În 2009, Trakr a fost ales pentru a fi clonat de BioArts International.

În calitate de câștigător al concursului "Best Friend Again", clona lui Trakr s-a reunit cu stăpânul său, Symington, care continuă să antreneze urmașii câinelui erou pentru a deveni câini de căutare și salvare.

Nemo

Nemo a fost câine de pază în timpul războiului din Vietnam, la baza aeriană Tan Son Nhut. Datorită simțului olfactiv și auzului incredibil, câinii de pază îi puteau avertiza pe oameni de prezența soldaților inamici, chiar și atunci când nu îi vedeau.

Pe 4 decembrie 1966, Nemo a alertat apropierea soldaților vietnamezi și și-a ajutat stăpânul să apere cu succes baza. Cu toate acestea, în timpul luptei, un glonț a intrat în ochiul lui Nemo și a ieșit prin partea laterală a botului său, ceea ce a dus la pierderea permanentă a ochiului. În ciuda acestui fapt, Nemo și-a protejat eroic stăpânul grav rănit, așezându-se deasupra lui pentru a îndepărta orice altă amenințare până la sosirea ajutoarelor. După incident, Nemo a fost pensionat și, în calitate de veteran de război decorat, Nemo a însoțit ofițerii la recrut[ri, în speranța de a obține înrolați K-9.

A murit în 1972, iar pe piatra sa funerară este inscripționa: "Fie ca toți cei care aud povestea lui Nemo să cunoască adevărata măsură a celui mai bun prieten al omului".

Astăzi este considerat nu doar unul dintre cei mai faimoși câini din istorie, ci și unul dintre cei mai faimoşi veterani de război.

Jofi

Sigmund Freud este cunoscut şi pentru marea sa afecțiune pentru câini, în special pentru rasa Chow-Chow.

Deși avea mai mulți câini, preferatul său era Jofi.

Freud credea că patrupedele, în special Jofi, dețineau capacitatea de a citi oamenii. El chiar a cerut ajutorul ei [n studierea pacienților, observându-i calmul sau teama în preajma străinilor.

Freud a constatat că o Jofi relaxată însemna că pacientul său era relaxat, în timp ce o Jofi distantă însemna un pacient anxios. Inteligenta și blânda Chow-Chow a devenit atât de importantă în biroul lui Freud, încât a început să înveţe cât durează ședințele celebrului doctor. Când Jofi se ridica din locul ei de odihnă și se îndrepta spre ușă, Freud știa că au trecut exact 50 de minute de la începerea ședinței și putea să le spună politicos pacienților săi: "Timpul a expirat!".

Pe măsură ce numele lui Freud a devenit tot mai popular, la fel s-a întâmplat şi cu Jofi.

Curiozităţi din lumea blănăşilor

Câinii pot fi dreptaci sau stângaci, la fel ca oamenii

Mirosul unui câine este de până la 40 de ori mai bun decât al unui om. Câinii pot fi instruiți să adulmece cancerul, convulsiile, coronavirusul

Puii se nasc surzi. În ciuda acestui fapt, câinii pot auzi de patru ori mai bine ca oamenii și pot detecta sunete la o frecvență mult mai mare

Te-ai întrebat vreodată de ce câinii au urechi atât de expresive? Urechile câinilor au în jur de 18 mușchi

Viteza maximă a unui ogar este de 45 km/oră

Câinii transpiră prin lăbuţe şi se răcoresc gâfâind

Câinii au amprente nazale unice asemănătoare amprentelor umane

Câinii pot învăța peste 100 de cuvinte și gesturi, făcându-i la fel de inteligenți ca un copil de doi ani

Saluki este cea mai veche rasă de câini. Această rasă datează din 329 î.Hr

Cea mai mare rasă de câine este lupul irlandez

Cea mai mică rasă de câini din lume este Chihuuahua

St.Bernard este cea mai grea rasă din lume

Câinii au aproximativ 1.700 de papile gustative

Dachshunds au fost inițial crescuți pentru a lupta împotriva bursucilor.

Mai mult de jumătate dintre președinții SUA au deținut câini

Câinii fără stăpân din Rusia au învățat cum să călătorească cu metrou

Labradorii sunt cea mai populară rasă din Statele Unite în ultimii 26 de ani

Zgărzile cu ţinte au fost create inițial în Grecia Antică pentru a proteja gâtul câinilor de atacurile lupilor

Rasa Lundehune are 6 degete și poate închide urechile

Câinii nu au apendice

Un câine de un an este la fel de matur, fizic, ca un om de 15 ani

Trei câini au supraviețuit scufundării Titanicului - un Newfoundland, un Pomeranian și un Pekingese

Câinii au trei pleoape

Shar - Peii și Chow Chow au limbi negre

30% dintre dalmațieni sunt surzi de o ureche.

Ziua internaţională a câinilor

Această sărbătoare a fost creată în 2004 de Colleen Paige, expert în stilul de viață al animalelor de companie și apărător al drepturilor acestora. Ea a creat această zi, astfel încât toți câinii să poată fi sărbătoriți și, de asemenea, să atragă atenția asupra numărului de câini din adăposturi.

26 august este ziua în care Colleen a adoptat-o pe căţeluşa Sheltie.

Colleen Paige folosește ţi acest moment pentru a atrage atenția asupra multiplelor moduri în care câinii contribuie la viaţa noastră. De la ajutorul dat oamenilor legii până la acordarea de asistență celor care au nevoie de ea, câinii ne sunt indisponibili.

Ziua internațională a câinilor este pe o traiectorie ascendentă și continuă să crească în popularitate.

Indiferent dacă alegei să sărbătoreşti oferindu-te voluntar la un adăpost, făcând o donație, adoptând sau oferindu-i prietenului tău cu blană o îmbrățișare, asigură-te că petreci această zi recunoscând cât de minunați sunt câinii.

