25 noiembrie, Ziua internaţională de eliminarea violenţei împotriva femeilor. „Încurajez femeile să caute ajutor. Ca supraviețuitoare, trebuie să ne prețuim suficient pentru a pleca.”

25 noiembrie, Ziua internaţională de eliminarea violenţei împotriva femeilor / FOTO: unwomen.org

1 din 3 femei a fost abuzată de-a lungul vieții. În vremuri de criză, numărul crește, așa cum se întâmplă şi în timpul pandemiei de COVID-19 și a crizelor umanitare recente, a conflictelor și a dezastrelor climatice. Un nou raport al ONU, bazat pe date din 13 țări, arată că 2 din 3 femei au raportat că ele sau o femeie pe care o cunosc au suferit o formă de violență și au șanse mai mari de a se confrunta cu insecuritatea alimentară. Doar 1 din 10 femei a spus că va merge la poliție pentru ajutor.

Ai suferit abuzuri și ai nevoie de ajutor? Dacă te-ai simțit amenințată, nesigură sau ai nevoie de asistență, consultă lista liniilor telefonice de ajutor din țara ta.

În timpul pandemiei de COVID-19, violența de gen a crescut în întreaga lume. Izolarea le-au forțat pe femei să stea acasă cu agresorii lor, sporind stresul și nesiguranța.

Crezi în supraviețuire! Acţionează acum! Povestea Dianei din Argentina

La nivel global, doar 1 din 10 femei care au supraviețuit violenței caută ajutor la poliție. Accesul femeilor la justiție începe prin a crede în supraviețuitori și a acționa, în fiecare zi. În cele 16 zile de activism, UN Women prezintă vocile supraviețuitorilor și programele care transformă vieți și comunități.

„Am suportat 28 de ani până când am decis în sfârșit să mă despart de partenerul meu”, povesteşte Diana Salas (nu este numele ei real), din provincia Chaco, Argentina. „Nu mi-a fost teamă că mă va bate; eram convins că mă va ucide”.

„La început, am ezitat să depun plângere pentru că îmi era frică de cum ar putea reacționa, dar pe măsură ce am aflat mai multe despre serviciile oferite de adăposturi, mi-am dat seama că pot ieși din situația violentă pe care am trăit-o. în atâţia ani. Am decis să depun plângere."

„Recunosc că a fost dificil, dar cu sprijin, asistență juridică și formare de competențe, m-am vindecat”, spune ea.

„Încurajez femeile să caute ajutor. La început crezi că nu vei putea pleca pentru că ai copii sau nu ai ce mânca, dar nu este adevărat. O poți face! Ca supraviețuitoare, trebuie să ne prețuim suficient pentru a pleca.”

Astăzi, Salas lucrează ca asistent administrativ în biroul municipal din Barranqueras. „Sunt diferită”, spune ea. „Îmi iau propriile decizii și acum știu ce înseamnă să fii liber. Nu mă mai simt prizonieră, încolțită sau trădată. Sunt atât de multe lucruri prin care treci ca victimă, inclusiv [chinul] psihologic. Dar acum știu că pot realiza orice îmi propun”.

Pentru femeile ca Salas, serviciile oferite supraviețuitorilor violenței domestice sunt nu mai puțin decât un colac de salvare.

Organizația Mondială a Sănătății estimează că 1 din 4 femei cu vârsta cuprinsă între 15 și 49 de ani din America Latină și Caraibe se confruntă cu violență fizică sau sexuală comisă de un partener intim în timpul vieții.

Orange the World: End Violence against Women Now!

Pentru a crește gradul de conștientizare, tema din acest an este „Lumea portocalie: Opriți violența împotriva femeilor acum!”. Portocaliul este culoarea care reprezintă un viitor mai luminos, fără violență împotriva femeilor și fetelor. Fii parte din mișcarea portocalie!

De ce trebuie să eliminăm violența împotriva femeilor

1 din 3 femei și fete a suferit o formă de violență fizică sau sexuală în timpul vieții, cel mai des din partea unei persoane apropiate.

137 de femei sunt ucise de un membru al familiei lor în fiecare zi.

Mai puțin de 40% dintre femeile care suferă de violență caută ajutor

Doar 52% dintre femeile căsătorite sau aflate într-o relație poate lua propriile decizii cu privire la relațiile sexuale, utilizarea de contraceptive și de îngrijire a sănătății.

71% din victimele traficului de persoane din întreaga lume sunt femei și fete, iar 3 din 4 dintre aceste femei și fete sunt exploatate sexual.

Violența împotriva femeilor și fetelor este una dintre cele mai răspândite, persistente și devastatoare încălcări ale drepturilor omului și care rămâne în mare parte neraportată, din cauza impunității, tăcerii, stigmatizării și rușinii.

În termeni generali, se manifestă în forme fizice, sexuale și psihologice, și se manifestă prin:

violența partenerului (bătaie, abuz psihologic, viol marital, femicid);

violența sexuală și hărțuirea (viol, acte sexuale forțate, avansuri sexuale nedorite, abuzuri sexuale asupra copiilor, căsătorii forțate, hărțuirea în stradă, urmărire, hărțuirea cibernetică);

trafic de persoane (sclavie, exploatare sexuală);

mutilarea genitală a femeilor;

căsătoria copiilor.



Declarația privind eliminarea violenței împotriva femeilor, emisă de Adunarea Generală a ONU în 1993, definește violența împotriva femeilor ca „orice act de violență bazată pe gen care are ca rezultat sau poate avea ca rezultat, fizic, sexual sau vătămarea sau suferința psihologică a femeilor, inclusiv amenințările cu astfel de acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate, indiferent dacă au loc în viața publică sau privată. ”

Consecințele psihologice, sexuale și reproductive afectează femeile în toate etapele vieții lor.

În timp ce violența bazată pe gen se poate întâmpla oricui, oriunde, unele femei și fete sunt deosebit de vulnerabile - de exemplu, fetele tinere și femeile în vârstă, femeile care se identifică ca lesbiene, bisexuale, transgender, migranți și refugiați, femei indigene și minorități etnice, sau femei și fete cu HIV și cu dizabilități, precum și cele aflate în mijlocul crizelor umanitare.

Violența împotriva femeilor continuă să fie un obstacol în calea realizării egalității, dezvoltării, păcii, precum și în îndeplinirea drepturilor omului. Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) - de a nu lăsa pe nimeni în urmă - nu pot fi îndeplinite fără a pune capăt violenței împotriva femeilor și fetelor.

