227 de persoane, arestate în Franța în urma incidentelor de după finala Cupei Mondiale la fotbal

Un important dispozitiv, de 14.000 de poliţişti şi jandarmi, fusese desfăşurat în întreaga Franţă, dintre care 2.750 în capitală, pentru a preveni incidentele de genul celor înregistrate după sfertul de finală disputat de francezi contra Angliei şi a semifinalei câştigate de Franţa împotriva Marocului.

Pe bulevardul Champs-Elysées, forţele de ordine, atacate cu sticle şi focuri de artificii, au fost nevoite să folosească gaze lacrimogene pentru a dispersa mulţimea.

BREAKING:



Riots have broken out in Paris after France’s defeat to Argentina in the World Cup final.



Police officers are being attacked with rocks and fireworks.