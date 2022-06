22 de răniți, printre care un copil de 12 ani, după un atac cu rachete într-un oraș din vestul Ucrainei

Volodimir Trush a declarat că patru rachete au lovit orașul, la 75 de kilometri sud de Ternopil, sâmbătă la ora 18.46 GMT.

"Toate rachetele proveneau de la Marea Neagră. O instalație militară și o instalație civilă au fost parțial distruse. Nu există morți, dar 22 de persoane au fost spitalizate", a spus Trush, adăugând că printre răniți se numără un copil de 12 ani.

At least 22 people were wounded when Russia struck the Ukrainian town of Chortkiv, the regional governor said today, marking a rare attack in the west of the countryhttps://t.co/k1p6rKc2jA pic.twitter.com/KD4OWF21AF