21 septembrie, Ziua mondială pentru combaterea maladiei Alzheimer

Ziua mondială pentru combaterea maladiei Alzheimer

Campania internaţională care se desfăşoară pe parcursul întregii luni septembrie, pornind de la tendinţa de creştere a numărului persoanelor afectate de boală, este concentrată în acest an pe creşterea gradului de conştientizare şi informare corectă despre Alzheimer şi demenţă pentru a opri o atitudine nepotrivită faţă de aceste persoane care se află în suferinţă.



În peste 100 de ţări se desfăşoară conferinţe, cursuri de informare, emisiuni radio şi de televiziune, publicarea în reviste a diverselor materiale informative, concerte, întâlniri publice, acţiuni caritabile, organizate de către organizaţii guvernamentale sau non-guvernamentale, instituţii şi asociaţii axate pe această problemă de sănătate publică. Impactul campaniei din septembrie este în creştere, dar stigmatizarea şi dezinformarea rămân o problemă globală, potrivit www.worldalzmonth.org.



Raportul "World Alzheimer Report 2019", realizat de ADI, analizează rezultatele celui mai mare sondaj din lume privind atitudinile faţă de demenţă, luând în considerare şi studii de caz ale experţilor din întreaga lume. La sondaj au participat aproximativ 70.000 de persoane din 155 de ţări şi teritorii. Raportul a fost realizat pe patru grupuri demografice: oameni care trăiesc cu demenţă, îngrijitori, medici medicali şi publicul larg. Analiza studiului care a colectat răspunsuri a fost realizată de London School of Economics and Political Science (LSE), potrivit www.alz.co.uk.



Principalele constatări ale raportului includ şi următoarele date: aproximativ 80% din publicul general este preocupat de a se informa asupra demenţei la un moment dat şi 1 din 4 persoane consideră că nu pot face nimic pentru a preveni demenţa; 35% dintre îngrijitorii din întreaga lume au recunoscut că au ascuns diagnosticul de demenţă al unui membru al familiei. Peste 50% dintre îngrijitori la nivel mondial au declarat că sănătatea lor a fost afectată ca urmare a responsabilităţilor lor de îngrijire, chiar dacă conştientizau sentimente pozitive despre rolul lor. 40% din populaţie la nivel mondial consideră că medicii şi asistentele ignoră persoanele cu demenţă. Raportul se încheie prin furnizarea unor recomandări pentru guverne, agenţii, societatea civilă, factorii de decizie şi autorităţile locale, pentru a creşte calitatea vieţii persoanelor care trăiesc cu demenţă, îngrijitorii şi persoanele dragi, la nivel mondial.



Marcarea la nivel mondial a unei zile consacrate maladiei Alzheimer, a fost lansată de către Federaţia Internaţională pentru Alzheimer, în 1992, cu sprijinul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS). ADI, fondată în 1984, cuprinde 90 de asociaţii axate pe Alzheimer şi demenţă din întreaga lume. Misiunea ADI este de a îmbunătăţi calitatea vieţii persoanelor cu demenţă şi a familiilor acestora din întreaga lume. Începând cu 2009, ADI a publicat anual rapoarte mondiale privind Alzheimer, fiind primele recenzii globale complete asupra demenţei. Aceste rapoarte au făcut recomandări cheie care continuă să ofere un cadru global pentru acţiuni internaţionale în ceea ce priveşte demenţa.



Alzheimer a fost identificată pentru prima dată, în 1906, de către medicul german Alois Alzheimer. Această maladie neurodegenerativă, afectează celulele creierului şi ale coloanei vertebrale, cauzează un proces de deteriorare progresivă a funcţiilor cognitive (atenţia, percepţia, memoria, etc.). Nu există până în prezent perspectiva unei vindecări, boala fiind progresivă şi ireversibilă. O persoană afectată de boala Alzheimer trăieşte în medie 8-10 ani de la apariţia primelor simptome, dacă nu intervin alte cauze provocatoare de moarte.

