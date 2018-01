21 ianuarie, Ziua îmbrățișărilor: Faceţi un gest simplu şi cald!

Ziua Îmbrăţişărilor

Sărbătoarea, instituită în anul 1986 de pastorul Kevin Zaborney din statul american Michigan, a fost plasată în perioada dintre Crăciun şi Sfântul Valentin, Ziua Îndrăgostiţilor, când oamenii tind să-şi piardă buna stare de spirit şi de aceea această Zi Naţională a Îmbrăţişărilor încuraja familiile, prietenii sau chiar necunoscuţii să nu se simtă stingheriţi să-şi arate sentimentele în pulbic şi să se îmbrăţişeze.

În scurt timp, sărbătoarea a devenit populară nu doar între americani şi s-a răspândit în multe ţări din lume. Şi de ce n-ar fi populară, pentru că beneficiile acestui simplu gest au fost mereu dovedite.

O îmbrăţişare aduce chiar sănătate, îmbunătăţeşte relaţiile şi înlătură tensiunile, şterge graniţele materiale şi atinge sufletele, dă energie şi un sentiment de siguranţă.

Studiile au arătat cum contactul uman este esenţial pentru dezvoltarea sănătoasă socială, fizică şi psihică şi s-a dovedit ştiinţific că îmbrăţişările schimbă metabolismul şi întăresc sistemului imunitar, fiind un medicament universal. O îmbrăţişare de doar 20 de secunde acţionează ca un bun tonic, creşte nivelul oxytocinei, hormonul dragostei care este răspunzător de starea de bine şi scade nivelul cortizolului, hormonul stresului.

Copiii care sunt ţinuţi în braţe sau îmbrăţişaţi plâng mai puţin şi sunt mai liniştiţi pentru că se simt în siguranţă, iau în greutate mai repede şi devin mai sociabili când sunt mari, decât cei care sunt neglijaţi.

Adulţilor îmbrăţişarea le ameliorează depresia, le scade stresul, le reduce tensiunea arterială şi le protejează inima. O îmbrăţişare afectuoasă le dă încredere şi speranţă, îi face să gândească pozitiv, să se simtă mai tineri, mai veseli şi mai încrezători.

Aşadar, îmbrăţişaţi-vă, pentru a fi mai sănătoşi şi optimişti !

Limbajul îmbrăţişărilor

Profunde sau superficiale, tandre sau reci, frontale sau laterale, îmbrăţişările pot ţine locul cuvintelor şi exprimă elocvent starea de spirit sau natura relaţiei.

Magnifice sau doar de complezenţă, puternice sau fragile, sincere sau mincinoase, îmbrăţişările exprimă tăria şi generozitatea sentimentelor, nevoia de apropiere, de solidaritate sau compasiune.

Este suficient să îmbrăţişezi ca totul să fie spus.

”Îmbrăţişări gratuite”

Mişcarea numită Free Hugs, menită să înveselească viaţă oamenilor oferindu-le străinilor o îmbrăţişare, a fost iniţiată în 2004 de australianul Juan Mann şi a devenit cunoscută internaţional datorită clipului “All the same", postat pe YouTube, a cărui coloana sonoră a fost realizată de trupa Sick Puppies.

Australianul a decis să înceapă campania în urma morţii mamei sale, deoarece credea că oricine are nevoie de o îmbrăţişare, iar de la postarea clipului şi până astăzi au avut loc peste 3.000 de astfel de campanii în mai mult de 60 de ţări.

Potrivit concepţiei occidentale, îmbrăţişarea este un gest foarte obişnuit, americanii se îmbrăţişează şi dacă nu se cunosc, iar pentru francezi aproape că face parte din salut.

Dar nu în toate culturile îmbrăţişarea are aceste semnificaţii. De exemplu, în noiembrie 2013, un tânăr din Arabia Saudită a postat pe YouTube un video în care le oferea îmbrăţişări gratuite bărbaţilor întâlniţi pe stradă, pentru că decisese să aducă un strop de bucurie şi oamenilor din ţara sa, spunea Bandr al-Swed.

Filmuleţul a adunat aproape 1,5 milioane de vizualizări şi i-au inspirat pe alţi doi tineri saudiţi care au oferit îmbrăţişări gratuite pe una dintre cele mai aglomerate străzi din Riad. Au fost însă arestaţi şi obligaţi să semneze un angajament prin care promiteau că vor renunţă la aceste gesturi publice.

Nu vă lăsaţi însă descurajaţi şi nu amânaţi să îmbrăţişaţi, cu tot sufletul, pe cineva.

Este cel mai frumos cadou, împachetat între două braţe calde, se potriveşte tututor, nu se demodează, nu costă nimic şi, în plus, se întoarce imediat!

