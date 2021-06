20 iunie, Ziua mondială a refugiaților. Împreună ne vindecăm, împreuna învățăm, împreună strălucim!

Ziua Mondială a Refugiaților / FOTO: UNHCR

De Ziua Mondială a Refugiatului celebrăm forța, curajul și perseverența a milioane de refugiați. Este un moment cheie pentru ca publicul să arate sprijin familiilor forțate să își părăsească patria. Tema sub care se desfășoară, în acest an, Ziua mondială a refugiaților este „Împreună ne vindecăm, împreună învățăm și împreună strălucim”.

Împreună ne vindecăm

Accesul la servicii medicale salvează vieți. UNHCR, Agenția ONU pentru Refugiați, lucrează împreună cu partenerii și comunitățile gazdă pentru a se asigura că persoanele forțate să-și părăsească domiciliile primesc îngrijirea de care au nevoie.

COVID-19 este ceva cu care nu ne-am mai confruntat până acum. Pandemia de coronavirus ne-a afectat pe toți, dar a avut un impact devastator asupra refugiaților și a altor persoane forțate să-și părăsească căminele. Mii s-au îmbolnăvit. Milioane și-au pierdut locurile de muncă și se luptă să-și satisfacă nevoile de bază. Refugiații sunt izolați și speriați.

Pentru a pune capăt pandemiei și pentru a-i menține pe toți în siguranță, toată lumea trebuie să fie inclusă. Acum că vaccinările împotriva COVID-19 au început, trebuie să ne asigurăm că sunt incluși și cei mai vulnerabili.

Împreună învățăm

Educația îi ajută pe oamenii obligați să fugă să construiască un viitor mai bun. UNHCR, Agenția ONU pentru Refugiați lucrează împreună cu partenerii pentru a oferi copiilor refugiați acces la educație de calitate, astfel încât aceștia să poată duce o viață mai bună.

„Când am primit bursa, am fost fericită pentru că am reușit în cele din urmă să-mi îndeplinesc visul. Mereu am visat să merg la universitate, dar nu am avut niciodată destui bani. Bursa este o binecuvântare. Mă duce dincolo de ceea ce îmi imaginasem. Când am primit bursa, am știut că voi face tot posibilul. Există provocări, dar nu le las să fie obstacole. Le privesc ca lecții și ca direcții pentru ceea ce vreau să realizez. ” spune Chelia, refugiată sud-sudaneză, care studiază Managementul dezastrelor, soluționarea conflictelor și asistență umanitară la Universitatea Masinde Muliro, Kenya.

Împreună strălucim

Sportul poate îmbogăți viețile oamenilor forțați să-și părăsească locuințele. Poate spori sănătatea mintală și îi poate ajuta pe refugiați să câștige încredere, să creeze noi prietenii și să se simtă bineveniți. UNHCR folosește sportul pentru a crea medii sigure în care toată lumea își poate descoperi potențialul.

Artista afgano-canadiană Hangama Amiri a creat, la cererea UNHCR și Twitter, un emoji pentru Ziua Mondială a Refugiaților. Este pentru prima dată când emoji-urile sunt realizate de un refugiat. Desenul reprezintă o inimă albastră între două mâini, și simbolizează protecția și solidaritatea. Va fi activ pe orice tweet care folosește hashtagurile #WorldRefugeeDay, #WithRefugees și #RefugeeDay, în oricare dintre cele 12 limbi, până pe 23 iunie.

