20 de persoane au murit în Rusia, într-un incendiu la un cămin ilegal de bătrâni

'La locul incendiului, salvatorii continuă să caute printre dărâmături, în condiţii de temperatură scăzută. Conform celor mai recente date, 20 de persoane au decedat', au transmis serviciile de urgenţă.



Incendiul a izbucnit într-o clădire de lemn cu două niveluri, distrugând complet al doilea nivel.

In the #Russian city of #Kemerovo, at least 11 people died as a result of a fire in an illegal nursing home.



The area of ​​the fire is 180 square meters, it has been assigned an increased rank of complexity. pic.twitter.com/KIGIcIfUxE