2 noiembrie, Ziua internaţională de încheiere a impunităţii pentru crime împotriva jurnaliştilor. Vieți închinate adevărului

Atunci când atacurile împotriva jurnaliștilor rămân nepedepsite, societatea își pierde încrederea în propriul sistem judiciar, menit să protejeze pe toată lumea de atacurile asupra drepturilor lor. Autorii infracțiunilor împotriva jurnaliștilor sunt astfel încurajați atunci când își dau seama că își pot ataca țintele fără să se confrunte vreodată cu justiția.

UNESCO este îngrijorată că impunitatea dăunează societăților prin acoperirea abuzurilor grave, a corupției și infracțiunilor.

În perioada 9-10 decembrie 2020 va avea loc Conferința mondială pentru libertatea presei, organizată de UNESCO și Regatul Țărilor de Jos. Vor fi atunci sărbătorite două zile: Ziua Mondială a Libertății Presei (3 mai) și Ziua internațională pentru a pune capăt impunității pentru crimele împotriva jurnaliștilor.

Tema sub care se va desfășura conferința este „Jurnalism fără frică sau favoruri”, iar scopul ei este să se asigure că jurnaliștii pot lucra liber, în siguranță și independenți, acum și în viitor.

Campania #TruthNeverDies

Ahmed Hussein-Suale

31 de ani. Jurnalist de investigație din Ghana.

Investigațiile lui Ahmed au descoperit corupția din fotbalul din Ghana. A fost împușcat de trei ori în mașina sa, de către bărbați neidentificați.

Daphne Caruana Galizia

53 de ani. Jurnalist de investigație și blogger din Malta.

A fost ucisă într-un atac cu mașină-capcană în 2017. În ciuda intimidării, amenințărilor și proceselor, a refuzat să renunțe la a oferi adevărul publicului.

Potrivit anchetatorilor, Daphne a fost ucisă din cauza investigațiilor despre guvernul corupt și nepotism.

Samim Faramarz

28 de ani. Reporter de știri din Afganistan.

Potrivit anchetatorilor locali, Samim a fost ucis din cauza investigațiilor sale despre violența insurgenților din Afganistan. El a fost ucis la Kabul într-un atentat sinucigaș care îi viza pe jurnaliști. Și cameramanul lui, Ramiz Ahmadi, a murit atunci.

James Foley

40 de ani. Jurnalist independent și fotoreporter american

A fost luat ostatic și ucis de ISIS în Siria în 2012, în timp ce transmitea despre luptele din Alepp. Moartea lui a făcut înconjurul lumii.

Miroslava Break

54 de ani. Jurnalistă de investigație din Mexic

A fost împușcată în 2017. Munca ei a scos la lumină crima organizată, faptele greșite ale politicienilor, traficul de droguri și alte abuzuri.

Gauri Lankesh

55 de ani. Jurnalist și redactor din India

În 2017, a fost împușcată de agresori necunoscuți în afara casei sale.

Potrivit anchetatorilor locali, Gauri a fost ucisă din cauza opiniilor sale politice, inclusiv a criticilor aduse extremismului hindus. De asemenea, a militat pentru drepturile femeilor și s-a opus discriminării pe bază de castă.

Pavel Sheremet

44 de ani. Jurnalist din Belarus

A fost ucis de o bombă pusă în mașina sa în Kiev, Ucraina, în 2016. Munca sa de investigație a denunțat corupția, dezinformarea și alte abuzuri.

Ghislaine Dupont

57 de ani. Jurnalist de radio din Franța

A fost răpită în 2013 împreună cu colegul ei Claude Verlon și ucisă în timp ce raporta în Mali.

Potrivit anchetatorilor locali, Ghislaine a fost răpit și ucis în Kidal în timp ce relata din Mali despre violențe și extremism.

Claude Verlon

55 de ani. Inginer de sunet și specialist radio din Franța

El și colega lui Ghislaine Dupont au fost răpiți și uciși în 2013 în timp ce raportau în Mali. Curajul și profesionalismul lor au lăsat o amprentă care nu poate fi ștearsă.

Potrivit anchetatorilor locali, Claude a fost răpit și ucis în Kidal în timp ce raporta despre luptele din Mali.

Paul Rivas

45 de ani. Fotograf din Ecuador

El și colegii săi, reporterul Javier Ortega și șoferul Efrain Segarra au fost luați ostatici de un grup înarmat și uciși în timp ce relatau din Columbia. Și-au riscat viața pentru adevăr.

Potrivit anchetatorilor locali, Paul a fost ucis din cauza investigațiilor sale privind violențele de la frontieră legate de droguri.

Jamal Khashoggi

59 de ani. Jurnalist saudit

A fost ucis la Consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul în 2018. Lupta lui neobosită pentru libertatea de exprimare nu trebuie uitată.

Ruqia Hassan

30 de ani. Jurnalist și blogger sirian

A fost răpită și ucisă de ISIS în 2014, în timp ce raporta încălcări ale drepturilor omului în orașul ocupat Raqqa.

Ziua internaţională de încheiere a impunităţii pentru crime împotriva jurnaliştilor

Ziua internaţională de încheiere a impunităţii pentru crime împotriva jurnaliştilor (International Day to End Impunity for Crimes against Journalists - IDEI) se sărbătoreşte la 2 noiembrie.

Decizia marcării acestei zile a fost luată în 2013, în cadrul celei de-a 68-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), prin adoptarea Rezoluţiei A/RES/ 68/163. Data a fost aleasă pentru a comemora asasinarea a doi jurnalişti francezi din Mali, care a avut loc la 2 noiembrie în 2013. Documentul încuraja statele membre ONU să pună în aplicare măsuri concrete de combatere a impunităţii.

ŞTIRILE ZILEI