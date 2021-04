2 aprilie, Ziua Internațională a Cărților pentru Copii. Când împărtășim cuvinte, vocile noastre devin muzica viitorului

Ziua Internațională a Cărții pentru Copii 2021 / FOTO: www.usbby.org

Ziua internaţională a cărţilor pentru copii a fost iniţiată în 1967. Data nu a fost aleasă întâmplător ca sărbătoare a cărţilor pentru copii, ea coincide cu ziua de naştere a celui mai îndrăgit autor de basme, Hans Christian Andersen.

Scriitorul danez, născut la 2 aprilie 1805, la Odense, a încântat generaţii de copii cu povestiri precum: "Hainele împăratului", "Fetiţa cu chibrituri", "Răţuşca cea urâtă"|, "Micuţa sirenă".

Manifestările dedicate acestei zile includ activităţi în şcoli şi biblioteci publice, articole de promovare în presă, întâlniri cu autori şi ilustratori, concursuri literare, expoziţii de carte, de reviste şcolare şi de filatelie, momente artistice, ateliere de desen şi de integrame, întreceri sportive şi jocuri cu zmee şi măşti.

La nivel internaţional, în fiecare an, Ziua internaţională a cărţilor pentru copii este patronată de o ţară membră a "International Board on Books for Young People". Aceasta alege o temă şi invită un autor pentru a scrie un mesaj adresat copiilor din întreaga lume şi un artist pentru a realiza un poster care să transmită tema acestei zile.

Mesajul din acest an, ''Muzica cuvintelor", a fost scris de autoarea de cărți pentru copii Margarita Engle (SUA), iar posterul a fost realizat de ilustratorul de renume internațional și câștigătorul Premiului Hans Christian Andersen 2014 al IBBY, Roger Mello din Brazilia.

Muzica cuvintelor

Când citim, mintea ne prinde aripi.

Când scriem, degetele ne cântă.

Cuvintele sunt tobe și flauturi pe pagini,

păsări cântătoare și elefanți care trâmbițează,

râuri care curg, cascade care cad,

fluturi care se răsucesc

sus în cer!

Cuvintele ne invită la dans -

ritmuri, rime, bătăi ale inimii,

bătăile copitelor și ale aripilor, povești noi și vechi,

fantastice și adevărate.

Fie că stai confortabil acasă

sau alergi peste granițe către un nou pământ

o limbă ciudată, povești și poezii

îți aparțin.

Când împărtășim cuvinte, vocile noastre

devin muzica viitorului,

pace, bucurie și prietenie,

o melodie

de speranță.

