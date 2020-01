"1917", "Once Upon a Time", Joaquin Phoenix și Renee Zellweger, marii câştigători ai Globurilor de Aur 2020

Lungmetrajul "1917" , dedicat Primului Război Mondial, pelicula "Once Upon a Time... in Hollywood" , cu o acţiune plasată în anii 1960 la Los Angeles, serialul de comedie "Fleabag" , serialul dramatic "Succession" şi miniseria TV "Chernobyl" au câştigat principalele premii atribuite la gala Globurilor de Aur 2020, decernate duminică într-o seară marcată de numeroase surprize.

Laureata Renee Zelwegger și prezentatorul Rami Malek / FOTO: GREG WILLIAMS/@GREGWILLIAMSPHOTOGRAPHY/https://www.goldenglobes.com/

Cea de-a 77-a ediție a galei Globurilor de Aur a avut loc duminică noapte, la Beverly Hilton Hotel din Los Angeles.

Lungmetrajul '1917' a fost desemnat cel mai bun film dramatic, învingând doi mari favoriţi: 'The Irishman' şi 'Marriage Story', ambele produse de Netflix. Pelicula 'Once Upon a Time... in Hollywood', regizată de Quentin Tarantino s-a impus la categoria 'cel mai bun film - comedie/musical'.

Cineastul britanic Sam Mendes a fost desemnat cel mai bun regizor cu filmul '1917', o producţie a studioului Universal Pictures.

"Este o mare surpriză", a declarat Sam Mendes, care i-a învins la această categorie pe marii favoriţi, Martin Scorsese ('The Irishman') şi Quentin Tarantino ('Once Upon a Time... in Hollywood').

Joaquin Phoenix, protagonistul din filmul 'Joker', şi Renee Zellweger, care a interpretat-o pe legendara Judy Garland în pelicula 'Judy', au câştigat premiile de interpretare în filme dramatice.

Taron Egerton ('Rocketman') şi Awkwafina ('The Farewell') au câştigat primele lor Globuri de Aur pentru roluri în filme de comedie-musical.

Quentin Tarantino a câştigat şi Globul de Aur pentru scenariu graţie filmului 'Once Upon a Time... in Hollywood', considerat o scrisoare de dragoste adresată industriei de la Hollywood. Acelaşi film a câştigat duminică seară cel de-al treilea trofeu prin intermediul starului hollywoodian Brad Pitt, desemnat cel mai bun actor într-un rol secundar.

Laura Dern a câştigat Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă în rol secundar graţie evoluţiei sale din 'Marriage Story', învingând-o astfel pe Jennifer Lopez, favorita criticilor de specialitate pentru rolul ei din filmul 'Hustlers'.

Cel mai bun film străin a fost desemnat lungmetrajul sud-coreean 'Parasite', Elton John a câştigat Globul de Aur pentru cel mai bun cântec original cu single-ul 'I'm Gonna Love Me Again', iar trofeul onorific Cecil B. DeMille a revenit în acest an starului american Tom Hanks.

În domeniul producţiilor de televiziune, 'Succession', produs de HBO, despre o familie disfuncţională americană ce deţine o companie mass-media, s-a impus la categoria 'cel mai bun serial dramatic'. Protagonistul acestui show TV, scoţianul Brian Cox, a fost desemnat cel mai bun actor într-un serial-dramă.

'Fleabag', o comedie cu umor ireverenţios produsă de Amazon Studios, s-a impus la categoria 'cel mai bun serial-comedie/musical', iar protagonista sa, artista britanică Phoebe Waller-Bridge, a fost desemnată cea mai bună actriţă într-un serial de comedie.

Ramy Youssef a câştigat Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un serial de comedie cu rolul din producţia TV 'Ramy', în timp ce Olivia Colman a triumfat la categoria 'cea mai bună actriţă într-un serial dramatic' graţie interpretării reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii în producţia 'The Crown'.

Producţia de televiziune 'Chernobyl' a câştigat Globul de Aur pentru cea mai bună miniserie/ lungmetraj TV.

Premiile pentru roluri principale interpretate într-o miniserie/lungmetraj TV au revenit în acest an actorilor Russell Crowe ('The Loudest Voice') şi Michelle Williams ('Fosse/Vernon'), în timp ce Globurile de Aur pentru roluri secundare în astfel de producţii TV au fost câştigate de Stellan Skarsgard ('Chernobyl') şi Patricia Arquette ('The Act').

Trofeul onorific Carol Burnett, aflat la cea de-a doua sa ediţie, a fost atribuit actriţei, prezentatoarei şi realizatoarei TV Ellen DeGeneres.

Lista completă a câștigătorilor

CINEMA

Cel mai bun film dramă: "1917", de Sam Mendes

Cel mai bun film comedie sau musical: "Once Upon a Time in Hollywood"

Cel mai bun regizor: Sam Mendes, "1917"

Cel mai bun actor în film dramă: Joaquin Phoenix, "Joker"

Cea mai bună actriță în film dramă: Renee Zellweger, "Judy"

Cel mai bun actor în musical sau comedie: Taron Egerton ("Rocketman")

Cea mai bună actriță în musical sau comedie: Awkwafina, "The Farewell"

Cel mai bun actor în rol secundar: Brad Pitt, "Once Upon A Time In Hollywood"

Cea mai bună actriță în rol secundar: Laura Dern, "Marriage Story"

Cel mai bun scenariu: "Once Upon A Time In Hollywood"

Cea mai bună coloană sonoră: Hildur Guðnadóttir, pentru "Joker"

Cel mai bun cântec: Elton John şi Bernie Taupin, pentru "I’m Gonna Love Me Again" - "Rocketman"

Cel mai bun lungmetraj animat: "Missing Link"

Cel mai bun film într-o limbă străină: "Parasite", de Bong Joon-Ho

TELEVIZIUNE

Cel mai bun serial dramă: "Succession"

Cel mai bun serial comedie: "Fleabag"

Cel mai bun film TV/ cea mai bună miniserie TV: "Chernobyl"

Cel mai bun actor într-un serial TV dramă: Brian Cox, "Succession"

Cea mai bună actriță într-un serial TV dramă: Olivia Coleman, "The Crown"

Cel mai bun actor într-un serial de comedie: Rami Yousef, "Rami"

Cea mai bună actriță în serial de comedie: Phoebe Waller-Bridge, "Fleabag"

Cel mai bun actor în miniserie sau film TV: Russell Crowe, "The Loudest Voice"

Cea mai bună actriță în miniserie sau film TV: Michelle Williams, "Fosse/Verdon"

Cel mai bun rol secundar masculin în serial, miniserie sau film TV: Stellan Skarsgård, "Chernobyl"

Cel mai bun rol secundar feminin în serial, miniserie sau film TV: Patricia Arquette, "The Act"

