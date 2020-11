180 de angajați ai Spitalului Judeţean de Urgenţă Harghita s-au infectat cu noul coronavirus de la începutul pandemiei. 66 s-au îmbolnăvit în ultimele două săptămâni

Izolare coronavirus / FOTO: Autor: ADRIAN CUBA / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

"De la începutul pandemiei până astăzi, au fost 180 de angajaţi ai SJU Miercurea Ciuc cu teste COVID pozitive, dintre care 43 de medici, 82 de asistenţi medicali, 25 de infirmieri, 11 personal de curăţenie şi 19 alte categorii, cum ar fi registratori medicali, muncitori, personal administrativ. Dacă ne uităm la ultimele două săptămâni, putem observa un număr de 66 angajaţi infectaţi, adică aproape 40% din totalul cazurilor menţionate anterior, ceea ce ne arată o evoluţie mai accentuată a acestora, într-un fel corespunzând trendului din comunitate. Din păcate, am avut şi nişte focare la nivelul unităţii sanitare, unul dintre ele fiind în Secţia Chirurgie, unde 21 cadre medicale au fost depistate COVID-19 pozitive, o parte dintre ele infectându-se în spital, cel mai probabil în zonele de odihnă, iar o parte s-au infectat în comunitate", a declarat dr. Sergiu Sîngeorzan.



În legătură cu modul în care angajaţii SJU s-au infectat în spital, acesta consideră că este vorba de folosirea necorespunzătoare a echipamentului de protecţie.



"Pot să incriminez pentru infectarea lor utilizarea necorespunzătoare a echipamentului de protecţie. Nu faptul că nu-l folosim, ci faptul că, datorită dorinţei excesive de a ne proteja propria persoană, nu dăm atenţie sau omitem inconştient riscul de transmitere prin intermediul echipamentului de protecţie contaminat. Acesta trebuie utilizat acolo unde riscul este maxim, iar apoi dezechipat şi eliminat în mod corespunzător, altfel putem contamina indirect atât pacienţii cât şi alţi colegi de serviciu. Aşadar, atenţie deosebită la cum şi când te dezechipezi!", a precizat Sîngeorzan.



El a mai declarat că au fost mai mulţi pacienţi care s-au internat în SJU cu teste COVID-19 negative, dar care s-au pozitivat ulterior, motiv pentru care s-a înfiinţat o secţie galbenă (tampon), pentru ca personalul să se echipeze corespunzător pentru gestionarea acestora şi să evite riscul de infectare.



"Am transformat Secţia de Interne într-o secţie 'galbenă', în care sunt pacienţi cu teste negative, dar care din punct de vedere simptomatic ridică în continuare suspiciunea de COVID. Astfel, până la infirmarea cu 2-3 teste negative, aceştia stau acolo, iar personalul care-i gestionează se echipează şi-i tratează ca şi cum ar fi pozitivi. Am avut situaţii de pacienţi, de exemplu, care au venit cu testare negativă, iar pe parcursul internării s-au pozitivat creând situaţii neplăcute atât pentru personalul medical cât şi pentru restul pacienţilor din saloane", a precizat acesta.



În legătură cu evoluţia cazurilor din judeţul Harghita, Sîngeorzan a spus că este destul de alarmată şi că dacă spitalul ar trebui să interneze şi cazurile uşoare sau pe cele asimptomatice, atunci nu ar avea capacitate suficientă de cazare.



"Dacă noi ar trebui să internăm toate cazurile, inclusiv formele uşoare şi asimptomatice, cum se făcea la început, nu am avea suficiente spaţii de cazare. Şi atunci, într-un fel mi se pare oarecum firească decizia de a lăsa pacientul acasă, deoarece atât confortul lui este mai ridicat cât şi presiunea de pe spital se micşorează, dar cu condiţia ca aceştia să respecte carantinarea (...) Cred că pentru toată lumea este clar că la un moment dat, într-un fel sau altul, vom trece prin această infecţie, dobândind oarecum o imunitate faţă de acest virus. Ceea ce încercăm acum, prin toate măsurile de distanţare socială, este de fapt o ponderare a numărului de pacienţi care se internează în spital, să scădem presiunea de pe sistemul sanitar, pentru că altfel acesta nu va mai putea face faţă", a mai spus medicul epidemiolog.



Acesta a subliniat faptul că personalul medical, mai ales cel care lucrează în secţiile COVID-19, este epuizat şi începe să accepte ideea că se poate îmbolnăvi, la un moment dat, după care îşi va continua activitatea.



"Personalul medical nu s-a reînnoit, e acelaşi de acum şapte luni, aceeaşi oameni lucrează continuu, mai ales pe secţiile COVID. Personalul e sătul, extenuat şi toată lumea încearcă să accepte ideea că 'ok, trecem prin boală, să sperăm că trecem bine, iar după aceea să ne imunizăm şi ne vedem mai departe de activitate'. Cam în toate epidemiile aşa s-a întâmplat. Am trecut prin ele, ne-am imunizat, din păcate o parte au pierit, dar până la urmă e vorba de un echilibru în natură care se întâmplă, fie că vrem, fie că nu vrem", a conchis Sergiu Sîngeorzan.

