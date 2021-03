17 martie, Ziua Sfântului Patrick și Ziua naţională a Republicii Irlanda. Și în 2021, sărbătoarea e marcată doar online din cauza pandemiei

Parada de Sfantul Patrick / FOTO: commons.wikimedia.org

Marcată prin procesiuni în secolele IX-X, Ziua Sfântului Patrick a fost recunoscută ca sărbătoare religioasă de Biserica Catolică în secolul al XVII-lea. În 1631, papa Urban al VIII-lea a inclus-o în calendarul creştin al sărbătorilor. În 1903, Ziua Sfântului Patrick a devenit Ziua naţională a Republicii Irlanda, iar în noiembrie 1995, guvernul a iniţiat Festivalul Sfântului Patrick, care are loc, în fiecare an, la Dublin, potrivit www.stpatricksfestival.ie.

În 2020, pandemia de COVID-19 a anulat toate paradele organizate de Ziua Sfântului Patrick de la Dublin şi Cork, dar şi pe cele din Statele Unite, de la New York, Boston, Philadelphia, Savannah şi Chicago sau din alte comunităţi irlandeze, potrivit www.stpatricksfestival.ie.



Nici în 2021, paradele stradale prilejuite de Ziua Sf. Patrick nu au loc. În schimb, Festivalul naţional Sf. Patrick se desfăşoară online, în perioada 12-17 martie, evenimentele organizate cu acest prilej fiind transmise prin canalul TV dedicat acestei sărbători - St. Patrick's Festival TV - SPF TV.



Tema din acest an a festivalului este "Dúisigh Éire! Awaken Ireland!", fiind un mesaj pentru irlandezii din întreaga lume de a abandona lunile lungi şi întunecate ale ultimului an şi să îmbrăţişeze luminoasele zile şi luni ce vor urma, potrivit www.stpatricksfestival.ie



În Statele Unite ale Americii, prima manifestare prilejuită de Ziua Sfântului Patrick a fost organizată de societatea caritabilă irlandeză din Boston, la 17 martie 1737. La New York, prima celebrare a sfântului a avut loc în 1756, la taverna "Crown and Thistle". Prima paradă a avut loc la 17 martie 1762, potrivit www.theholidayspot.com, fiind organizată de către soldaţii irlandezi care activau în colonii. Numărul imigranţilor irlandezi în SUA a crescut semnificativ după Marea Foamete din secolul al XIX-lea, care a lovit Republica Irlanda, culturile de cartofi fiind distruse în mai multe rânduri de mană. Au murit atunci peste un milion de irlandezi, iar alte aproximativ două milioane au imigrat în mai multe zone ale lumii.

Irlandezii şi-au luat cu ei doar tradiţiile, astfel încât parada organizată de Sfântul Patrick a devenit, în timp, modalitatea acestora de a-şi manifesta identitatea. Una dintre cele mai îndrăgite tradiţii de Ziua Sfântului Patrick este cea a colorării în verde a apelor râului Chicago, o tradiţie începută în 1962.

