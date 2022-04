17 ani de la încărcarea primului video pe YouTube

Clipul se intitulează ”Me at the zoo”, are doar 18 secunde și a strâns aproape 230 de milioane de vizualizări din 2005 și până în prezent.

Platforma americană Youtube este deținută de către Google și este al doilea cel mai vizitat site web, după Google. Are peste un miliard de utilizatori lunar, care vizionează, împreună, peste un miliard de ore de videoclipuri în fiecare zi.

Având o interfață ușor de folosit, YouTube a făcut posibil ca orice persoană care are la dispoziție un calculator să poată încărca un videoclip pe platformă, iar acesta să poată fi vizionat de milioane de persoane din toate colțurile lumii.

