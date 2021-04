16 percheziţii în Bucureşti şi 4 judeţe, la persoane care confecţionau ţigări fără a plăti taxe

Contrabandă cu țigări / FOTO: arhivă

Poliţişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 au pus în aplicare 16 mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Călăraşi, Prahova şi Buzău într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii de producere fără drept de produse accizabile care intră sub incidenţa regimului de antrepozitare", informează un comunicat al Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti (DGPMB).



La percheziţii poliţiştii au descoperit o maşină pentru tocat tutun, două utilaje pentru confecţionat ţigarete, mai multe ţigarete umplute cu tutun, tuburi goale şi o cantitate însemnată de tutun.



"Mai multe persoane au fost conduse la sediul Poliţiei Sectorului 2, pentru audieri", arată sursa citată.



Acţiunea a beneficiat de sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Inspectoratelor de Poliţie Judeţene Prahova şi Buzău.

