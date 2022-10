16 octombrie, Ziua mondială a alimentaţiei. Nu lăsa pe nimeni în urmă!

Sistemele agroalimentare angajează un miliard de oameni la nivel mondial, mai mult decât orice alt sector economic. Mai mult decât atât, modul în care producem, consumăm şi, din păcate, risipim alimente are un impact grav pe planeta noastră, punând presiuni inutile asupra resurselor naturale, asupra mediului şi asupra climei. Producţia de alimente degradează prea des sau distruge habitatele naturale şi contribuie la dispariţia speciilor.

Ziua mondială a alimentaţiei / FOTO: fao.org

O astfel de ineficienţă ne costă miliarde de dolari, arată FAO. În plus, sistemele agroalimentare de astăzi expun inegalităţi profunde şi nedreptăţi în societatea globală. Trei miliarde de oameni nu îşi pot permite diete sănătoase, în timp ce supraponderalitatea şi obezitatea continuă să crească în întreaga lume.

Deși facem progrese în construirea unei lumi mai bune, prea mulți oameni sunt lăsați în urmă. Oameni care nu pot beneficia de dezvoltare, de inovare sau de creștere economică.

De fapt, milioane de oameni din întreaga lume nu își pot permite o dietă sănătoasă, ceea ce îi expune la un risc ridicat de insecuritate alimentară și malnutriție.

Dar eradicarea foametei nu se referă doar la aprovizionare. În prezent se produc suficiente alimente pentru a hrăni pe toată lumea de pe planetă.

Problema este accesul și disponibilitatea alimentelor nutritive, care este din ce în ce mai împiedicată de provocări multiple, inclusiv pandemia COVID-19, conflictele, schimbările climatice, inegalitatea, creșterea prețurilor și tensiunile internaționale.

Oamenii din întreaga lume suferă efectele de domino ale provocărilor care nu cunosc frontiere.

La nivel mondial, peste 80 % dintre persoanele extrem de sărace trăiesc în zonele rurale și multe dintre ele depind de agricultură și de resursele naturale pentru a-și asigura traiul. Aceștia sunt, de obicei, cei mai grav afectați de dezastrele naturale și cel provocate de om și sunt adesea marginalizați din cauza sexului, originii etnice sau statutului lor. Este o luptă pentru ei să obțină acces la formare, finanțare, inovare și tehnologii.

Elevi din Cuba, Egipt, Irlanda, Italia și Rwanda transmit un apel la acțiune prin cântec și dans în videoclipul multilingv "Leave no one behind". Lansat cu ocazia Zilei Mondiale a Alimentației Junior 2022, videoclipul face parte dintr-o inițiativă internațională de sensibilizare a tinerilor.

Împreună, tineri din diferite țări, educații, culturi și limbi inspiră și mai mulți elevi să se implice ca promotori ai schimbării, s[ fie avocați ai unei lumi durabile şi fără foamete.

Prin intermediul acestei inițiative, tinerii reflectă mai mult asupra importanței incluziunii și egalității, a informării, a respectului pentru hrană prin alegeri alimentare sănătoase și reducerea risipei alimentare, a grijii pentru planeta noastră, a compasiunii.

Producătorii videoclipului, Garry McCarthy și Sean Downey, lucrează deja cu tinerii la Studioul Kabin din Cork, Irlanda, pentru a produce muzică și versuri creative, ca mod de dezvoltare a încrederii tinerilor, de a-i sensibiliza și de a atrage atenția asupra unor subiecte importante.

Videoclipul "Leave no one behind" a fost realizat datorită colaborării, dedicării și sprijinului profesorilor și elevilor de la o școală din estul Havanei, una din Cairo, de la școlile de fete și băieți Glasheen din Cork, de la școala rusă, de la École Privée Marie Auxiliatrice din Kigali, de la școala de limbă chineză din Roma, de la birourile FAO din Cuba, Egipt și Rwanda și de la studioul Kabin.

Ascultați cu atenție versurile pentru a afla acțiunile simple pe care tinerii și toți oamenii le pot întreprinde pentru a contribui la construirea unui viitor sustenabil, cu o alimentație sănătoasă pentru toți, în care nimeni nu este lăsat în urmă.

