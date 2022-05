16 mai, ziua de Vesak, un bun moment în care să reflectăm asupra învățăturilor lui Buddha despre toleranță

Vesak in Singapore / FOTO: thesmartlocal.com

Adunarea Generală a ONU, prin Rezoluția 54/115 din 1999, a recunoscut pe plan internațional Vesak ca zi de recunoaște a contribuției budismului, una dintre cele mai vechi religii din lume, spiritului umanității.

Vesak este o sărbătoare publică în Singapore, unde budismul este cea mai populară religie. 33,3% din populație este formată din budiști, ceea ce reprezintă un număr mare într-o țară cu o mare diversitate cultură și istorică. Data Zilei Vesak variază de la an la an și chiar de la o țară la alta, datorită diferitelor calendare urmate. Ea are loc în a 15-a zi a celei de-a patra luni în calendarul chinezesc. Această dată este de obicei în luna mai.

Învățăturile lui Buddha și mesajul său de compasiune, pace și bunăvoință au ajuns la milioane de oameni din întreaga lume, care îi urmează învățăturile.

Pacea, înțelegerea și o viziune a umanității dincolo de diferențele naționale și alte diferențe internaționale sunt esențiale pentru a face față complexității erei nucleare.

Această filozofie se află în centrul Cartei Națiunilor Unite și ar trebui să fie permanent în toate gândurile noastre.

Mesajul secretarului general al ONU, António Guterres

„Transmit urări calde tuturor celor care sărbătoresc Ziua Vesak, o ocazie sacră pentru milioane de budiști din întreaga lume.

Anul acesta, Vesak ajunge într-un moment de multiplicare a crizelor, de la o recuperare după pandemia de COVID-19 la efectele schimbărilor climatice, la conflicte, diviziuni și violență. Fiecare criză ne amintește cât de departe ne-am îndepărtat de învățăturile eterne budiste.

Haideți să profităm de acest moment de reînnoire spirituală și să onorăm înțelepciunea lui Buddha reunindu-ne ca unul, în solidaritate și modelând o lume mai bună și mai pașnică pentru toți oamenii.”.

Cum este sărbătorită ziua de Vesak

În ziua Vesak, templele sunt decorate cu steaguri și flori. Credincioșii se adună la temple înaintea zorilor, călugării îmbrăcați în hainele de culoarea șofranului cântă sutrele, steagul budist este ridicat, iar oamenii cântă imnuri închinate lui Buddha, Dharma (învățăturile sale) și Sangha (discipolii săi).

Credincioșii depun ofrande de flori, lumânări și tămâie la picioarele statuilor. Aceste ofrande sunt simbolul credinței că viața, ca și aceste ofrande, este trecătoare, că toate lucrurile se descompun și, în cele din urmă mor.

Ziua continuă cu o serie de fapte bune. Budiștii cred că dacă faci astăzi fapte bune meritele tale vor crește, tocmai de aceea tinerii budiști organizează donări de sânge la spitale, fac acte de caritate, eliberează animalele captive, ajută oamenii nevoiași.

Astăzi, mesele sunt vegetariene chiar dacă budiștii organizează donări de sânge.

Budiștii din Birmania și Sri Lanka pregătesc în această zi orez fiert în lapte pentru a marca ultima masă a lui Buddha înaintea postului lung care l-a condus la iluminare.

La templu, adepții urcă, timp de 2 ore, treptele în genunchi, în timp ce se roagă pentru pacea lumii, binecuvântările personale și pocăința.

Ziua se încheie cu o procesiune cu lumânări aprinse pe străzi.

Apa vieții

Unul dintre ritualurile cele mai populare este "scăldatul" lui Buddha. Credincioșii se adună jurul unor bazine decorate cu ghirlande de flori și dominate de statuia micului Siddhartha. Apa scoasă din bazin se toarnă deasupra statuii, în amintirea legendei care spune că prințul prunc a fost spălat cu apa de la nouă dragoni, imediat după naștere.

Mișcările religioase și religiile au avut un rol important în istoria Drumului Mătăsii. Este în special cazul budismului, care a avut o influență considerabilă asupra rutelor comerciale timpurii. În cadrul acestor rețele de căi comerciale în creștere, budismul și-a început dezvoltarea din subcontinentul indian și a ajuns în alte regiuni de-a lungul drumului mătăsii. Dogma budismului a fost în mare măsură în favoarea comerțului și a încurajat comerțul și investițiile.

ŞTIRILE ZILEI