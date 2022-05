15 morți, dintre care 14 copii, într-un atac armat la o școală primară din Texas

Potrivit guvernatorului de Texas, Greg Abbott, atacatorul era un băiat de 18 ani, din orășelul Uvalde, situat între San Antonio şi frontiera cu Mexicul.

"Se pare că și-a abandonat mașina, a intrat în școala primară Robb Elementary School din Uvalde cu un pistol și este posibil să fi avut și o pușcă, dar acest lucru nu a fost confirmat încă", a declarat guvernatorul.

Tânărul a acționat singur.

Atacatorul a murit după schimbul de focuri cu forțele de ordine care au intervenit de urgență. El a fost identificat ulterior de autorități. Salvador Romas fusese sau încă era elev la Liceul Uvalde. Tânărul și-a împușcat bunica înainte de a da buzna în școala Robb Elementary School.

Doi ofițeri de poliție au fost împușcați, dar starea lor este bună, a subliniat guvernatorul într-o conferință de presă.

"Locuitorii de pe tot cuprinsul statului Texas jelesc victimele acestui atac fără sens", a declarat guvernatorul Greg Abbott.

Președintele Statelor Unite a primit imediat date despre situația dramatică. Mai mulți membri ai Congresului au reacționat și ei, cerând acțiuni urgente pentru ca astfel de tragedii să nu se mai întâmple.

President Biden has been briefed on the horrific news of the elementary school shooting in Texas and will continue to be briefed regularly as information becomes available.