15 iulie - Ziua în care dăruim ceva şi ziua puiului cu portocale

Fiecare zi este specială şi merită celebrată, mai ales atunci când există motive în plus în calendar. Fie că este vorba despre sărbători cunoscute în toată lumea, sau de ocazii mai puţin ştiute, în orice zi a anului există cel puţin o sărbătoare demnă de atenţie, ce oferă un motiv în plus atât de amuzament, cât şi de extindere a ariei de cunoaştere sau de sporire a gradului de conştientizare.

Pui cu portocale

Pentru a ne bucura pe deplin de fiecare zi a anului, ne lăsăm inspiraţi şi de unul dintre celebrele dialoguri ale îndrăgitelor personaje ale lumii de basm create de scriitorul britanic A.A. Milne în urmă cu puţin peste un secol, în cartea sa pentru copii "Winnie-the-Pooh": "- What day is it?, asked Pooh. - It's today, squeaked Piglet. - My favorite day, said Pooh'' ('' - Ce zi este?, întrebă Pooh. - Este astăzi, guiţă Piglet. - Ziua mea favorită, spuse Pooh'').

Aşadar, ziua de astăzi cu unele dintre sărbătorile ei ar putea fi ziua preferată a multora dintre noi.

Ziua în care dăruim ceva

Înfiinţată de Linda Eaton Hall-Fulcher, Ziua în care dăruim ceva (#GiveSomethingAwayDay) a pornit în 2015 ca o iniţiativă de la "firul ierbii" pentru a încuraja ajutorarea persoanelor aflate în nevoie. Ideea din spatele acestei zile sărbătorite în SUA este de a fi generos cu cei fără adăpost, cu cei bolnavi sau cu familiile cu copii care se confruntă cu probleme financiare. Actul de a dărui ceva este benefic atât pentru persoana care primeşte darul cât şi pentru cel care dăruieşte.

O serie de studii au arătat că actul de a dărui este extrem de benefic din punct de vedere al sănătăţii pentru persoana care face acest gest. Astfel, dărnicia poate duce la scăderea tensiunii arteriale, care este un semnal al bolilor cardiace, principala cauză a mortalităţii în SUA. De asemenea, actul de a dărui ceva reduce anxietatea şi efectele stresului asupra organismului.

Nu în ultimul rând, actul de a dărui duce la eliberarea de endorfină şi de oxitocină, stimulând aşa-numitele "circuite ale fericirii" din creier, asigurând un sentiment pregnant de bine şi promovând o stare de calm, echilibru şi pace interioară.

Ziua puiului cu portocale

Tot în Statele Unite ziua de 15 iulie este şi sărbătoarea puiului cu portocale (#OrangeChickenDay), o celebră şi delicioasă reţetă ce face parte din bucătăria chinezească,

Puiul cu portocale este preparat din piept de pui dezosat şi tăiat în bucăţele ce sunt apoi date prin făină şi prăjite până devin aurii şi crocante. Peste bucăţelele de pui se toarnă apoi deliciosul sos dulce-acrişor de portocale. Există mai multe reţete diferite pentru sosul de portocale în bucătăria asiatică, dar de obicei acestea includ coajă şi suc de portocale, ardei iute roşu, ghimbir, sos de soia, zahăr, usturoi şi oţet.

Acest preparat culinar a devenit foarte popular în China în perioada Dinastiei Hunan. A existat însă şi o perioadă în istorie în care în care era folosită carne de vită în locul celei de pui. În anii 1600, după ce o molimă a omorât o mare parte din populaţia de păsări domestice din nordul Chinei, oamenii au apelat la carnea de vită ca înlocuitor a celei de pui pentru acest preparat, conform www.daysoftheyear.com.

Desigur că modalitatea perfectă de a marca această zi este de a face o rezervare la un restaurant chinezesc sau de a încerca aventura preparării puiului cu portocale acasă, alături de cei dragi şi apoi de a-l savura la cină.

