147 de ani de la înființarea Partidul Naţional Liberal. Mesajele președintelui Klaus Iohannis și al premierului Nicolae Ciucă

Pe data de 24 mai 1875 se înfiinţa Partidul Naţional Liberal. Printre membrii fondatorii s-au aflat figuri importante ale istoriei, ca Ion C. Brătianu, Mihail Kogălniceanu, A.G. Golescu, C. A. Rosetti, D. A. Sturdza şi alţii. Erau oameni care au făcut posibilă revoluţia de la 1848, Unirea de la 1859 şi instaurarea monarhiei în România.

În anul 1877, în perioada guvernării liberale, România și-a proclamat Independența, iar în 1882 PNL a pledat pentru introducerea sufragiului universal.

În perioada Primului Război Mondial, PNL s-a aflat la guvernare aproape neîntrerupt între 1914 și 1919, iar ţara noastră și-a împlinit obiectivul național al Marii Uniri.

În perioada interbelică, liberalii s-au aflat la putere în perioada 1922-1928 (cu o mică întrerupere între martie 1926 și iunie 1927) și apoi în intervalul 1933-1937, perioadă în care aceştia au promovat reforma agrară, organizarea administrativă unitară, o nouă legislație electorală și măsuri de refacere a economiei.



La 30 martie 1938 activitatea PNL a fost suspendată prin decretul regal al luI Carol al II-lea, apoi şi-a reluat activitatea pentru o scurtă poerioadă, după 23 august 1944, pentru ca în noiembrie 1947, după ce regimul comunist a instaurat un sistem totalitar, acesta să hotărască dizolvarea partidelor politice democratice, inclusiv a PNL, care și-a încetat activitatea.

Au urmat nenumărate persecuţii politice, mulţi liberali de seamă fiind închişi – la Sighet, Aiud, Jilava, Gherla, Botoșani, Râmnicu Sărat, sau în lagărele de muncă propagandistă de la Bicaz sau Canalul Dunăre-Marea Neagră – , unii plătind cu sacrificiul suprem credința în valorile democratice și liberale, iar alţii fiind obligaţi să plece în exil, unde au continuat să promoveze aceste valori.

Între anii 1973 şi 1989, Partidul Naţional Liberal s-a reorganizat sub forma Clubului de Reflecţie şi Acţiune Liberală cu sediul permanent la Paris, iar printe membrii activi se regăseau Radu Câmpeanu, Dinu Zamfirescu, Ioana Brătianu sau Ion Vitez.

După Revoluţia din anul 1989, mulţi dintre liberalii de seamă au revenit în țară pentru ca alături de personalităţi de aici să reînfiinţeze Partidul Național Liberal, un Comitet de iniţiativă pentru reînfiinţarea PNL fiind creat chiar pe 22 decembrie 1989, şi din el făceau parte Ioan Beșe, Nicu Enescu, Mircea Ionescu Quintus, Dan Lăzărescu, Gheorghe Mincă, Sanda Tătărescu, Mircea Vaida și Cristian Zăinescu.

La 6 ianuarie 1990 se desfăşoară la Biserica Armenească şedinţa de reînfiinţare a Partidului National Liberal, iar Tribunalul Municipiului Bucureşti a oficializat reapariţia PNL la 15 ianuarie 1990 – revendicând moştenirea PNL-Brătianu cât şi a PNL-Tătărăscu, secretar general fiind desemnat Radu Câmpeanu, iar printre membrii fondatori figurează Ioana Brătianu, Sanda Tătărăscu, Virgil Mănescu, Barbu Negoescu, Şerban Orăscu, Radu Vălsărăscu, Dinu Zamfirescu.

Președintele Klaus Iohannis le-a transmis un mesaj liberalilor cu ocazia împlinirii a 147 de ani de la înființarea partidului. Șeful statului a fost prezent alături de liderii PNL la Casa Brătienilor, loc simbolic pentru istoria liberală.

“Bună ziua, dragi liberali!

Mă bucur să ne revedem în acest loc simbolic, în acest loc plin de istorie, în acest loc încărcat de semnificații nu numai pentru Partidul Național Liberal, ci și pentru România.

Mă bucur că am prilejul de a vă transmite câteva gânduri despre trecut, prezent și viitor într-un moment aniversar, când Partidul Național Liberal împlinește 147 de ani de la înființare.

Destinul României moderne este strâns legat de destinul Partidului Național Liberal, de curajul și înțelepciunea unor lideri vizionari, care au contribuit decisiv la reformarea societății românești. Nu trebuie să uităm că România și-a proclamat independența, în 1877, în timpul marii guvernări liberale, iar fundamentul pe care s-a clădit statul român modern a fost liberalismul. Politica liberală a lui I.C. Brătianu a făcut posibilă o dezvoltare accelerată a țării.

Este bine ca din timp în timp să ne raportăm la istorie, pentru a înțelege de unde am plecat, ce am reușit să construim între timp, dar și ce mai avem de făcut pentru a ne îndeplini obiectivele.

Drumul meu s-a despărțit de Partidul Național Liberal în 2014, când am preluat primul mandat de Președinte al României, dar în toți acești ani am rămas mereu alături de Partidul Național Liberal și Partidul Național Liberal alături de mine, pentru că, nu-i așa, ne unește aceeași credință puternică în valorile și principiile liberale. Acestea ne-au ghidat calea și cred că împreună am reușit să facem multe pentru consolidarea democrației în România, pentru parcursul său euroatlantic și pentru dezvoltarea sa.

Din 2020 traversăm o perioadă extrem de dificilă, cu numeroase provocări și crize succesive sau chiar suprapuse.

În mod evident, este, ușor, relativ ușor de guvernat în perioade de prosperitate, când lucrurile decurg normal, dar infinit mai dificil când trebuie să ghidezi țara în vremuri tulburi, cum a fost pandemia de COVID-19 sau actuala criză de securitate generată de războiul purtat de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Dar indiferent de cât de greu a fost, de cât de însemnate au fost costurile electorale, un singur partid, demn de istoria și tradiția sa, și-a asumat, fără ezitare, responsabilitatea guvernării – Partidul Național Liberal.

În definitiv, PNL a rămas același partid autentic, care nu și-a abandonat niciodată în cei aproape 150 de ani de existență doctrina, crezul sau valorile. „Prin noi înșine” este și astăzi deviza care arată hotărârea liberalilor de a se implica și angajamentul ferm de a fi mereu în prim-planul politicii românești pentru oameni și pentru țară.

Dragii mei,

Toate aceste provocări majore din ultimii ani ne-au determinat să luăm decizii care să aibă în vedere, în primul rând, nevoia de stabilitate. Trecem prin momente când se impune să strângem rândurile, cum se spune, și să aducem la aceeași masă viziuni politice diferite, astfel încât guvernarea să reprezinte majoritatea românilor.

Acest lucru nu înseamnă însă nici pe departe renunțarea la principiile liberalismului. Dimpotrivă, premisele pe care tocmai le-am menționat ne conduc într-o singură direcție: România are acum șansa demarării unor schimbări cu impact pe termen lung, iar voi, liberalii, aveți responsabilitatea de a fi nucleul acestor ample reforme care vor avea ca efect modernizarea și consolidarea statului.

Investiții masive în domenii strategice, precum infrastructura rutieră, spitale și școli, gestionarea eficientă a banilor din Planul Național de Redresare și Reziliență, adaptarea, care deja a început, a sistemului de învățământ la principiile actuale ale științelor educației, toate acestea sunt proiecte concrete pe care miniștrii și parlamentarii liberali au obligația să le ducă la bun sfârșit.

Dragi liberali,

Timpul luptelor politice interne a trecut, cel puțin așa cred eu, și cred că dumneavoastră vă doriți același lucru. Partidul Național Liberal a făcut toate schimbările pe care le-a considerat necesare pentru a asigura o conducere capabilă să garanteze o guvernare competentă, care să ofere șansa unui succes electoral în viitor, mai exact în 2024. PNL are în acest moment un lider ales, domnul premier Nicolae Ciucă, cu o solidă majoritate a membrilor partidului, și astfel suntem în situația pe care foarte mulți și-au dorit-o, ca președintele PNL să fie premierul Guvernului României.

Acum, prioritatea absolută este aceea de a gestiona eficient aceste crize serioase cu care ne confruntăm și să luăm cele mai bune măsuri în sprijinul populației. Partidul Național Liberal a fost întotdeauna un partid pentru oameni, un partid care să asigure o guvernare stabilă, cu un Executiv racordat la provocările momentului.

Așa cum îndelungata sa istorie a dovedit-o, Partidul Național Liberal este vectorul dezvoltării României, și subliniez acest lucru. Eu știu asta, și românii știu asta, pentru că au votat Partidul Național Liberal.

Astăzi, de ziua dumneavoastră, dragi liberali, vă doresc „La mulți ani!”, cu realizări notabile pentru patria noastră, pentru țara noastră, pentru români!

Vă doresc să aveți parte de cea mai mare bucurie și de satisfacția cea mai de preț la care poate spera un om politic – aceea de a contribui la bunăstarea națiunii sale și de a vedea că proiectele pentru care a fost votat aduc rezultate pozitive în viețile oamenilor.

Vă mulțumesc! La mulți ani!”

Nicolae Ciucă: PNL - partidul care garantează stabilitatea guvernamentală, dezvoltarea economică şi moderaţia în actul guvernării

Partidul Naţional Liberal este singurul mare partid naţional care promovează liberalismul economic şi politic şi garantează stabilitatea guvernamentală, dezvoltarea economică şi moderaţia în actul guvernării, a afirmat, marţi, preşedintele PNL, premierul Nicolae Ciucă.

"Partidul Naţional Liberal este singurul mare partid naţional care promovează liberalismul economic şi politic, are o viziune politică de centru-dreapta, iar istoria mai veche şi recentă ne arată că este partidul care garantează stabilitatea guvernamentală, dezvoltarea economică şi moderaţia în actul guvernării. Partidul nostru, alături de preşedintele României, excelenţa sa domnul Klaus Werner Iohannis, reprezintă garanţia ce susţine cu toată tăria apartenenţa României la Alianţa Nord-Atlantică şi Uniunea Europeană, asumând valorile democraţiei constituţionale de tip occidental", a declarat Nicolae Ciucă, la evenimentul organizat la Muzeul Naţional Brătianu - Vila Florica de la Ştefăneşti, cu prilejul aniversării a 147 ani de la înfiinţarea Partidul Naţional Liberal.

El a evocat istoria PNL şi pe "Brătieni", transmiţând că "a fi liberal nu este doar o simplă alegere a unei doctrine politice sau economice", ci este "o trăsătură de caracter şi un mod de viaţă".

Liderul liberal a vorbit, cu acest prilej, şi despre trăsăturile statului liberal, menţionând că "toţi liberalii, indiferent dacă sunt sau nu membri ai Partidului Naţional Liberal, au obligaţia să îl construiască şi să îl protejeze".

