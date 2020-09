13, ziua norocoasa a unui salvator EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

La nici doi ani, Corneliu Beșleagă a aflat ce înseamnă furia și puterea distructivă a focului. După ce a devenit pompier s-a convins că flăcările nu iartă. Cele mai multe intervenții le-a încheiat cu bine. Altele insă, e greu să le uite.

Corneliu Beșleagă, comandant de echipaj, Detașamentul 2 de Pompieri, Iaşi: M-a marcat o intervenție unde erau surprinși în casă trei copii. Noi nu am știut, când am ajuns acolo nu era nimeni, niciun părinte. Am reușit să salvăm doi și ne bucuram (...) și când au venit părinții și au întrebat de al treilea, ne-am dat seama că ... Aia a fost dificil.

Corneliu Beșleagă este apreciat pentru stăpânirea de sine, spiritul de echipă, seriozitate, devotament, dar şi abilitatea de a acţiona în situaţii limită. Toate acestea și o misiune dificilă la un depozit în flăcări i-au adus nominalizarea la titlul de Pompier al anului.

Ziua de 13 septembrie are pentru el o dublă semnificaţie.

Corneliu Beșleagă: Este ziua onomastică, Sfântul Corneliu, și apoi e și ziua mea ca pompieri, sărbătorită altături de ceilalți colegi pe care eu îi numesc frați, suntem ca o familie aici.

Din 2003, face parte din trupa „The Sky". Arta îl ajută ... Dansează, aduce zâmbete şi... ştie cum să se joace cu focul.

