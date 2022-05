12 minori din comunitatea "Copiii Soarelui" din Hunedoara, condusă de guru Adi de la Brad, de negăsit. Mărturia jurnalistei care a fost cursantă și care a realizat materiale ample despre ce se întâmpla acolo

După perchezițiile polițiștilor, angajații de la Protecția Copilului au încercat să preia în centre 12 minori care locuiau în comunitatea "Copiii Soarelui" din județul Hunedoara, condusă de așa-numitul guru Adi de la Brad.

Dar când au revenit în zonă, nu au mai găsit copiii.

Cel mai probabil, mamele au fugit împreună cu cei mici în judeţele din care provin.

La percheziţii, oamenii legii au descoperit că persoanele care se adăposteau în comunitate, unele de zeci de ani, provin în special din judeţe din estul ţării.

Poliţiştii şi cei de la Protecţia Copilului au numărat atunci 23 de minori, o parte în Dumbrava de Sus şi o parte în localitatea vecină, Ţebea.

Geanina Marina Ianc, DASPC Hunedoara: "Minorii locuiau cu ambii părinţi sau doar cu mamele, toţi minorii provin din uniuni consensuale, conform declaraţiilor verbale ale părinţilor. (...) Părinţii ne-au spus că nu sunt înscrişi la niciun medic şi că ei sunt trataţi cu produse naturiste pe care le prepară în respectiva comunitate. Niciun minor nu frecventează învăţământul de stat din România. Ne-au dat nişte nişte documente, pe care le avem și noi, noi considerăm că nu sunt reale, nişte adeverinţe, confirmări că sunt înscrişi undeva în Statele Unite ale Americii".

Oficialii Direcției pentru Protecția Copilului Hunedoara vor să ceară la tribunal ordonanţă preşedinţială pentru preluarea minorilor şi, dacă se impune, decăderea părinților din drepturi.

Jurnalista Delia Marinescu a realizat în ultimii 2 ani două materiale ample, pentru Scena 9, despre "Copiii Soarelui".

După ultimul dintre acestea, polițiștii s-au autosesizat și au descins în zonă.

Înainte să scrie despre ce se întâmplă în comunitate, ea însăși a fost cursantă acolo. Se întâmpla în toamna lui 2019.

Delia Marinescu, jurnalistă: "Înainte să ajung acolo l-am văzut pe Adi de la Brad în Bucureşti, la o conferinţă, lângă parcul Carol, unde mi s-a părut total deplasat ce a spus, printre care faptul că are o bacterie a nemuririi, că are sute de ani. (...) Mi s-a părut clar că delirează, dar cu toate astea nevoia mea de linişte era atât de mare, încât am zis o să fac abstracţie de lucrurile astea, eu nu mă duc pentru el, eu mă duc pentru un curs de Vipassana de 10 zile".

După 10 zile de meditație s-a întors în București. A luat decizia să revină la "Copiii Soarelui" ca să documenteze viaţa celor care au lăsat în urmă familii şi cariere pentru a se retrage în adăpostul din munţi.

Pe internet există şi mărturia Damiei Salloum, o fostă cursantă care a şi locuit o vreme la "Copiii Soarelui", unde şi-a întemeiat o familie. Dar a plecat când a înţeles realitatea.

Localnicii nu prea vorbesc despre comunitatea "Copiii Soarelui" și despre liderul ei, Adi de la Brad. Preferă să spună că nu știu prea multe.

Avocatul liderului comunității susține că totul este un abuz.

Aurel Moldovan, avocatul lui Ardelean Farcaş, liderul comunităţii "Copiii Soarelui": "Clientul meu spune că este nevinovat. (...) Nu sunt dovedite sub nicio formă acuzaţiile. (...) Să meditezi nu este exercitarea unei profesii fără a avea drept. (...) Nicio persoană nu a fost şantajată şi reţinută împotriva voinţei sale în această comunitate".

Ancheta în acest caz continuă.

Liderul comunității "Copiii Soarelui", Adi de la Brad, pe numele său real Ardelean Farcaş, este în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile.

