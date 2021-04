12 aprilie, Ziua Mondială a Aviației și Cosmonauticii. ”Cerul e negru, Pământul e albastru” cuvintele care au făcut istorie

Ziua Mondială a Aviației și Cosmpnauticii / FOTO: un.org

Cosmonautul sovietic Iuri Gagarin, în vârstă de 27 de ani, efectua primul zbor orbital în jurul Pământului. În timpul zborului, la o altitudine ce a variat între 175 şi 380 de kilometri, Gagarin a efectuat prima transmisiune televizată din spațiu.

După un zbor de 108 minute, în care a efectuat o rotaţie completă în jurul Pământului, Gagarin a reintrat în spaţiul atmosferic şi, din motive tehnice, s-a catapultat din modul la 7.000 de metri înălţime, aterizând cu paraşuta, în zona Saratov, la 700 de kilometri de Moscova.

Succesul misiunii a fost exploatat propagandistic de Kremlin, pentru a demonstra superioritatea tehnologiei sovietice faţă de cea americană. Doar 7 ani mai târziu, la 27 martie 1968, ”primul om în Cosmos”, Iuri Gagarin se prăbuşea cu avionul în timpul unui zbor militar de antrenament, în circumstanţe rămase învăluite în mister.

12 aprilie 1981 - Primul zbor al navetei spaţiale americane Columbia

Prima misiune a navetei Columbia, STS-1, a durat de pe 12 aprilie până pe 14 aprilie, 1981.

Pe 1 februarie 2003, în timpul celei de-a 28-a misiuni, STS-107, Columbia s-a dezintegrat în timpul reintrării în atmosfera terestră deasupra Texasului. Toţi cei 7 membri ai echipajului au pierit.

După ce naveta Columbia a fost distrusă la reintrarea în atmosferă, directorul de zbor Leroy Cain a dat ordin ca uşile centrului de comandă de la NASA să fie încuiate, iar toate datele de pe computere să fie salvate. Cain avea lacrimi în ochi, căci echipajul navetei Columbia nu avea să mai revină acasă. Naveta se dezintegrase deasupra statului Texas, luând viaţa celor şapte astronauţi şi împrăştiind resturi pe o suprafaţă ce se întindea pe sute de kilometri.

Deşi nimeni nu ştia cu exactitate care era cauza accidentului, câţiva ingineri de la Centrul Spaţial Johnson erau convinşi că ştiu ce s-a petrecut, pentru că aceştia încercaseră să tragă un semnal de alarmă, însă fuseseră ignoraţi de conducere.

Ancheta oficială, desfăşurată anul următor, a ajuns la concluzia că spuma a fost cauza fizică a accidentului. O bucată din spumă de dimensiunile unei valize, ce cântărea 0,75 kilograme, a lovit aripa stângă a navetei Columbia la lansare, formând o gaură în plăcile de protecţie şi lăsând naveta vulnerabilă la temperaturile foarte mari ce se înregistrează la revenirea în atmosfera Pământului. Anchetatorii au descoperit că spuma nu era singurul vinovat. De ani buni, spuma se desprindea de rezervorul exterior şi lovea naveta, iar oficialii NASA ajunseseră să accepte acest lucru ca pe ceva normal.

Wayne Hale este singura persoană de la NASA care a acceptat în faţa publicului responsabilitatea pentru "normalizarea anormalului". Ulterior, acesta a coordonat efortul prin care NASA a revenit în spaţiu. Hale a promis că agenţia spaţială nu va mai lăsa niciodată pe nimeni în urmă. Aceasta este lecţia învăţată în urma tragediei navetei Columbia.

14 mai 1981 - primul cosmonaut român

Dumitru Prunariu este primul, şi singurul, român care a zburat vreodată în spaţiul cosmic. El a participat la misiunea Soiuz 40 din cadrul programului spaţial "Intercosmos" şi a petrecut în spaţiu 7 zile, 20 de ore şi 42 de minute. La 12 aprilie 2011, Dumitru Prunariu a fost decorat de preşedintele rus Dmitri Medvedev, în cadrul unei ceremonii ce a marcat aniversarea a 50 de ani de la primul zbor al omului în spaţiu.

Date cheie în istoria explorării spaţiale

Evenimente notabile în istoria explorării spaţiale umane, prezentate de Associated Press:

4 octombrie 1957: Primul satelit artificial, Sputnik I, este lansat de Uniunea Sovietică

12 aprilie 1961: Cosmonautul sovietic Iuri Gagarin realizează prima misiune spaţială cu echipaj uman, orbitând în jurul Pământului timp de 108 minute

5 mai 1961: SUA trimit primul american în spaţiu, Alan Shepard Jr., într-un zbor suborbital de 15 minute şi 22 de secunde

25 mai 1961: Preşedintele John F. Kennedy anunţă obiectivul ambiţios al SUA de a trimite un om pe Lună, care să se întoarcă în siguranţă înapoi, până la sfârşitul deceniului

20 februarie 1962: John Glenn devine primul american care a realizat un zbor orbital, 3 orbite de Pământ complete

16-19 iunie 1963: Cosmonauta Valentina Tereskova, prima femeie în spaţiu, a orbitat Pământul de 48 de ori

18 martie 1965: Cosmonautul Aleksei Leonov este primul om care a păşit în spaţiu (ieşind în afara navetei spaţiale)

27 ianuarie 1967: Astronauţii Gus Grissom, Edward White şi Roger Chaffee îşi pierd viaţa atunci când un incendiu distruge modulul de comandă Apollo I în timpul unui test la sol la Centrul Spaţial Kennedy

24 aprilie 1967: Cosmonautul Vladimir Komarov moare când nava cosmică Soyuz I se prăbuşeşte la întoarcerea pe Pământ

21 decembrie 1968: Prima misiune spaţială cu echipaj uman care orbitează Luna, Apollo 8 se apropie la 80 de mile de Lună

20 iulie 1969: Omul păşeşte pe Lună. Neil Armstrong şi Edwin "Buzz" Aldrin din misiunea Apollo 11 se află timp de 21 de ore şi jumătate pe Lună, dintre care 2 ore şi jumatăte în afara capsulei

11 aprilie 1970: Apollo 13 a fost a treia misiune umană a NASA, cu intenția de a coborî pe Lună; pe parcursul misiunii însă, probleme tehnice au forţat echipajul să renunţe la aselenizare. Misiunea a devenit celebră pentru transmisiunea radio live prin care comandantul misiunii James Lovell a spus: "Houston, we've had a problem/Houston, am avut o problemă)" şi care a rămas în cultura populară, citată greşit ca "Houston, we have a problem/Houston, avem o problemă". În ciuda dificultăţilor cauzate de energia electrică limitată, frigul din cabină şi rezerva scăzută de apă potabilă (pe parcursul misiunii, apa potabilă ar fi trebuit să provină ca produs secundar al funcţionării pilelor de combustie), echipajul a ajuns în siguranţă înapoi pe Pământ, iar misiunea a fost considerată un "eşec reuşit"

29 iunie 1971: Trei cosmonauţi, Gheorghi Dobrovolski, Vladislav Volkov şi Victor Pataiev, mor în timpul reintrării în atmosfera a navetei lor spaţiale Soyuz 11. O comisie guvernamentală a dezvăluit faptul că cei trei au murit cu 30 de minute înainte de aterizare, deoarece o supapă defectă a depresurizat nava.

7-19 decembrie 1972: Misiunea Apollo 17, care include cea mai lungă şi ultima expediţie a omului pe Lună - 74 ore, 59 minute - realizată de către astronauţii Eugene Cernan şi Harrison Schmitt

14 mai 1973: Este lansat Skylab I, primul laborator orbital american

17-19 iulie 1975: Astronauţi americani şi cosmonauţi sovietici participă la Proiectul Test Apollo-Soyuz, aflându-se împreună, în spaţiu, timp de două zile

12 aprilie 1981: Naveta Columbia devine primul vehicul spaţial reutilizabil care orbitează Pământul şi revine pe aeroport

18 iunie 1983: Sally Ride este prima femeie americană în spaţiu

7 februarie 1984: Astronautul Bruce McCandless devine primul om care a zburat în spaţiu, fără să fie legat fizic de navă, cu ajutorul unei unităţi Maneuvering Manned de pe naveta spaţială Challenger

28 ianuarie 1986: Naveta Challenger explodează la 73 de secunde de la lansare, iar cei şapte membri ai echipajului îşi pierd viaţa

15 noiembrie 1988: Primul zbor al navetei spaţiale sovietice Buran, timp de 3 ore şi 20 de minute, fără echipaj

21 decembrie 1988: Cosmonauţii Vladimir Titov şi Musa Manarov se întorc pe Pământ de pe staţia spaţială sovietică Mir după cel mai lung zbor în spaţiu cu echipaj: 365 de zile, 22 ore şi 39 de minute

14 martie 1995: Norman Thagard devine primul american care a fost lansat în spaţiu pe o rachetă rusească. Două zile mai târziu, el devine primul american care a vizitat staţia spaţială rusească Mir

29 iunie 1995: Naveta Atlantis s-a cuplat la staţia spaţială Mir

26 septembrie 1996: Shannon Lucid se întoarce pe Pământ după o misiune de 188 de zile pe Mir, acesta fiind cel mai lung zbor la care a participat vreodată o femeie

29 octombrie 1998: Glenn, acum în vârstă de 77 de ani, se întoarce în spaţiu la bordul navetei Discovery, devenind cea mai în vârstă persoană care a zburat vreodată în spaţiu

29 mai 1999: Discovery devine prima navetă care s-a cuplat la Staţia Spaţială Internaţională, un laborator multinaţional, permanent, aflat pe orbită

2 noiembrie 2000: Un echipaj format din americani şi rusi ajunge la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale

1 februarie 2003: Naveta Columbia se dezintegrează deasupra Texasului, cu 16 minute înainte de a fi aterizat în Florida

21 iulie 2011: Ultima misiune a unei navete în spaţiu se încheie când Atlantis soseşte la Centrul Spaţial Kennedy.

ŞTIRILE ZILEI