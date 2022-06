10 zile de frumusețe la Sibiu, orașul s-a transformat într-o adevărată scenă. A început Festivalul Internațional de Teatru

La Sibiu, Festivalul Internaţional de Teatru transformă orașul și împrejurimile într-o mare scenă, cu apoape 800 de evenimente în 80 de locații. Peste 3.500 de participanţi din 75 de ţări vor anima festivalul care are ca temă frumusețea. Corespondentul TVR Emanuel Jilinschi a descris atmosfera de acolo.

Frumusețea se va regăsi în spectacole de teatru, în expoziții de fotografie, ritmuri de dans și acrobații susținute de artiști din toată Europa. 12.000 de bilete au fost deja vândute.

Primul spectacol la care s-au vândut toate biletele FITS 2022 este „Faust", producție a Teatrului Național „Radu Stanca" Sibiu.

Constantin Chiriac, director FITS: După 2 ani de închisoare, de urât, de frică, am sperat să venim să ne îmbrățișăm și să aducem brațe de frumusețe. Nu ne speriem, nu ne plângem, în pofida tuturor greutăților și căutăm soluții. Asta am făcut de 29 de ani de când am pornit festivalul.

Biletele se vând online cu prețuri între 30 și 150 de lei.

Una dintre premierele acestei ediții este că tradiționalul foc de artificii de la închiderea evenimentului va fi înlocuit cu un spectacol de lasere și drone.

