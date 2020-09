10 septembrie, Ziua mondială pentru prevenirea suicidului

Ziua mondială pentru prevenirea suicidului

Tema ediţiei din 2020 a acestei zile, ''Working Together to Prevent Suicide'', este aceeaşi din precedentele două ediţii, respectiv din 2018 şi 2019.



Activităţile de marcare a Zilei mondiale pentru prevenirea suicidului au loc la 10 septembrie sau în jurul acestei date, în fiecare an, în întreaga lume. Sub genericul "Cycling Around the Globe" oamenii sunt invitaţi să efectueze tururi cicliste, în perioada 10 septembrie - 10 octombrie 2020, în scopul creşterii gradului de conştientizare privind riscurile şi al sprijinirii finanţării activităţilor de prevenire a suicidului, potrivit site-ului amintit.



Asociaţia Internaţională pentru Prevenirea Suicidului informează, pe site-ul său oficial (iasp.info), că la fiecare 40 de secunde se înregistrează un suicid, acesta numărându-se, an de an, printre primele 20 de cazuri de deces la nivel mondial, cu un total de peste 800.000 de persoane. Numărul celor care au tentative de suicid este, însă, de până la 25 de ori mai mare, ceea ce înseamnă că mult mai multe persoane au fost pe cale să comită un act suicidar sau au trăit în preajma unei astfel de persoane. Se estimează că pentru fiecare viaţă pierdută ca urmare a suicidului, alte 135 de persoane sunt afectate, ceea ce duce la o cifră de circa 108 milioane de persoane afectate de comportamentul suicidar în fiecare an. Comportamentul suicidar cuprinde nu doar suicidul propriu-zis, ci şi gândurile sau tentativele suicidare.



Mulţi dintre cei care au avut tentative de suicid mărturisesc că în momentele de disperare, când nu mai vedeau altă soluţie decât aceea de a-şi lua viaţa, ar fi avut nevoie de implicarea unui apropiat, ar fi avut nevoie ca cineva să le vadă suferinţa şi să-şi ofere sprijinul. De multe ori, însă, nici măcar nu au fost întrebaţi dacă au vreo problemă sau dacă ar avea nevoie de ajutor. Tocmai de aceea, pentru că au trecut prin astfel de stări, aceste persoane îşi oferă astăzi sprijinul, desfăşurând, totodată, activităţi de prevenire a suicidului.



Iniţiată în anul 2003, de către Asociaţia Internaţională pentru Prevenirea Suicidului, în colaborare cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Ziua mondială pentru prevenirea suicidului este marcată printr-o serie de evenimente, conferinţe, campanii şi activităţi publice, menite să atragă atenţia asupra suicidului, una dintre cele mai frecvente cauze de mortalitate prematură. Pentru organizarea acestora, Asociaţia Internaţională pentru Prevenirea Suicidului necesită sprijinul instituţiilor de stat, al agenţiilor guvernamentale, al organizaţiilor non-guvernamentale, al asociaţiilor naţionale şi internaţionale, al comunităţilor locale, al cercetătorilor, al medicilor şi al voluntarilor.

