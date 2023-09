10 septembrie - Ziua mondială pentru prevenirea suicidului (OMS)

10 septembrie - Ziua mondială pentru prevenirea suicidului

Ziua mondială de prevenire a sinuciderii şi perioada de o lună până la Ziua mondială a sănătăţii mintale reprezintă principala ocazie pe parcursul anului pentru a creşte gradul de conştientizare a sinuciderii, pentru a reduce stigmatizarea din jurul acesteia şi pentru a încuraja conversaţiile.



În 2023, Ziua mondială pentru prevenirea suicidului este marcată sub tema ''Create Hope Through Action'', ce face apel la generarea de speranţă prin acţiune, indică www.iasp.info.



Încurajând înţelegerea şi împărtăşirea experienţelor, această temă le oferă oamenilor încrederea necesară pentru a acţiona, evidenţiază faptul că există o alternativă la sinucidere şi îşi propune să inspire încredere în noi toţi. Creând speranţă, putem reduce stigmatul în jurul sinuciderii şi să promovăm o cultură în care persoanele aflate în nevoie pot căuta cu uşurinţă ajutor. Prin acţiune, putem juca un rol de sprijin pentru persoanele aflate în situaţie de criză.



Unul din 100 de decese la nivel mondial este rezultatul sinuciderii. Fiecare sinucidere este devastatoare şi are un impact profund asupra celor din jur. Prin creşterea gradului de conştientizare, reducerea stigmatizării în jurul sinuciderii şi prin încurajarea acţiunilor de informare putem reduce cazurile de sinucidere în întreaga lume.



Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) estimează că peste 700.000 de oameni mor prin sinucidere în fiecare an, iar aproape 77% din toate sinuciderile la nivel global au loc în ţările cu venituri mici şi medii. Sunt mult mai mulţi alţii care au o tentativă de sinucidere şi mulţi alţii care au serioase gânduri suicidare. Milioane de oameni suferă o durere intensă sau sunt în alt mod profund influenţaţi de comportamentele suicidare, potrivit site-ului www.iasp.info. Comportamentul suicidar are un impact profund asupra familiilor şi comunităţilor şi rămâne o provocare universală, cu foarte mulţi oameni afectaţi. Reducerea mortalităţii provocată de sinucidere este de importanţă globală şi reprezintă un aspect vital al sănătăţii publice.



Ziua mondială pentru prevenirea suicidului este marcată printr-o serie de evenimente, conferinţe, campanii şi activităţi publice, menite să atragă atenţia asupra suicidului, una dintre cele mai frecvente cauze de mortalitate prematură. Pentru organizarea acestora, Asociaţia Internaţională pentru Prevenirea Suicidului are nevoie de sprijinul instituţiilor de stat, al agenţiilor guvernamentale, al organizaţiilor non-guvernamentale, al asociaţiilor naţionale şi internaţionale, al comunităţilor locale, al cercetătorilor, al medicilor şi al voluntarilor.



În perioada 19-23 septembrie 2023 va avea loc la Piran, în Slovenia, al 32-lea Congres Mondial a Asociaţiei Internaţionale pentru Prevenirea Suicidului.

