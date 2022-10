10 octombrie, Ziua Mondială a Sănătăţii Mentale. Peste 40.000 de adolescenţi se sinucid în fiecare an în lume

„Să facem din îngrijirea sănătății mentale o prioritate globală!” este tema din acest an a Zilei Mondiale a Sănătăţii Mentale. Ziua Mondială a Sănătății Mintale este marcată în fiecare an la 10 octombrie pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la sănătatea mintală în întreaga lume și pentru a creşte eforturile de sprijinire a celor care se confruntă cu această problemă. În fiecare an, începând din 2013, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a organizat o campanie globală pentru Ziua Mondială a Sănătății Mintale.