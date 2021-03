10 August, un dosar cu bătaie lungă EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

STELIAN ION, ministrul Justiției: “Solicitarea mea pentru toată lumea - să avem răbdare, să vedem acea motivare. De aici vor decurge multe răspunsuri. Cert este că Dosarul 10 august nu se termină aici. Eu am fost în Piața Victoriei, atunci, am văzut cu ochii mei. Dacă există vreo așteptare din partea cuiva, în sensul în care ministrul Justiției ar putea interveni în vreun fel în acest dosar, le spun foarte clar că nu se poate întâmpla, altfel am avea o reîntoarcere în niște vremuri pe care nu ni le amintim cu plăcere”.



Tot ce poate face ministrul Justiției este să analizeze dacă se impune sesizarea Inspecției Judiciare, care să verifice corectitudinea și legalitatea instrumentării Dosarului 10 August, a declarat Stelian Ion. El a precizat că are "o relație instituțională corectă" cu președintele României. Șeful statului i-a cerut ministrului să explice public de ce magistrații au clasat cazul. Dar și să găsească soluții pentru aflarea adevărului.

În apărarea ministrului vin două asociații, care consideră că explicațiile ar trebui cerute la DIICOT, instituție a cărei conducere este numită de președinte și care în 2020 a clasat Dosarul 10 August. Cele două asociații califică mesajul președintelui drept o încercare de manipulare a opiniei publice.



"Un mesaj public care produce consecințe - așa ar trebui privită postarea șefului statului" - a declarat, pentru Telejurnalul TVR, fostul judecător militar Constantin Udrea.



CONSTANTIN UDREA, fost judecător militar: "Puterile în stat trebuie să fie echilibrate. Preşedintele a încălcat obligaţia de rezervă, motivând oarecum opinia publică împotriva judecătorilor, dar şi a procurorilor. Deoarece o hotărâre judecătorească definitivă obligă la executare şi la supunere din partea tuturor autorităţilor statului".



De altă părere este fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean.



AUGUSTIN ZEGREAN, fost președinte al Curții Constituționale: "Nu poate să i se reproşeze nimic, de data aceasta, preşedintelui. În calitatea lui de cetăţean, şi un cetăţean care este vremelnic preşedintele României, are dreptul să cunoască care au fost motivele care au stat la baza acestei decizii".



Decizia de clasare a stârnit reacții aprinse în spațiul public și online. S-a ținut cont de dispoziţiile legale, și nu de emoţii şi sentimente, a transmis Tribunalul București. Secția pentru judecători a CSM a condamnat cu fermitate derapajele de limbaj privind decizia Tribunalului.

