1 iunie la TVR. Televiziunea Română își deschide porțile pentru copii, părinţi și bunici

Cele mai îndrăgite vedete ale televiziunii publice vor fi gazde pentru copii, părinţi sau bunici. În această zi, oaspeţii sunt invitaţi în studiourile amenajate special pentru ei, atât în interior, cât şi în curtea Televiziunii şi vor pătrunde în Studioul „Câştigă România”, Studioul „Vedeta populară”, „Teatru în TVR”, Studioul „Scoica”, „Cântec şi poveste”, „Ieri, azi, mâine”, Studioul „Pulsul zilei”. Cei mari şi cei mici sunt „convocaţi” să participe la emisiuni, spectacole de teatru, la reprezentaţii de dresuri, să facă mişcare alături de sportivi celebri, dar mai ales să descopere culisele televiziunii.

De asemenea, la Joaca de-a copilăria, cei care vor trece pragul TVR vor cânta şi dansa alături de artişti consacraţi, vor intra în lumea poveştilor la spectacolele de teatru şi momentele de lectură susţinute de vedete, vor putea schimba pase cu fotbalişti profesionişti sau să-şi exerseze talentul la gimnastică, judo, scrimă, tenis de masă etc.

O petrecere de 1 Iunie cu baloane, magicieni, maşini şi motociclete de curse, cele mai tari efecte speciale & gaming, face painting, casting pentru copii, mult sport şi voie bună şi, nu în ultimul rând, cu emisiuni şi vedete îndrăgite. Dar şi un eveniment unde „Cartea ne uneşte”, TVR urmând să lanseze o campania de colectare de cărţi.

Toţi cei dornici să se prindă în Joaca de-a copilăria, să intre în culisele emisiunilor favorite de la TVR, să descopere lumea din spatele micului ecran şi să facă un mic tur al studiourilor sunt aşteptaţi pe 1 iunie, începând cu ora 9.30, la Televiziunea Română, la intrarea din Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1.

Program 1 iunie 2018 „Joaca de-a copilăria” Ziua Porţilor Deschise la TVR 10.00 – Start: Teatrul Masca cu spectacolul „NOI” – spectacol itinerant prin toate studiourile Spectacol paradă ce propune un excurs încifrat și sentimental prin dans şi transmite mesaje legate de valorile tradiționale ale românilor: iubirea de natură și de familie, sporul casei, linişte şi pace. Dansurile au ceva din frumuseţea şi subtilitatea desenelor de pe covoarele ţărăneşti. „La Scoică” 09.00-21. 00 - Info point Curtea interioară de la Scoică 10.00 – 20.00 Zona Scoică: Zona de poveşti, Zona de gaming, Zona foto/ gif-uri Ateliere amuzante şi educative: machiaj, body painting, efecte speciale, jocuri pe calculator, sesiuni de casting pentru programele TVR, experimente ştiinţifice, magie. 10.05-11.00 - Magicianul Augustin Un moment în care ai ocazia să fie implicat în numerele de magie. Momente magice alături de magincianul care ştie peste 20 de e trucuri diferite, cu mase care levitează, apariţii de bani din aer, apariţia a doi porumbei, a unui iepuraş şi multe alte momente uimitoare. 11.00-11.30, 13.00 – 13.30, 15.00 – 15.30, 17.00 – 17.30 Bay-Lab Proiect educaţional „Laboratorul de Ştiinţe" derulat de compania Bayer dedicat copiilor de 6- 12 ani. 11.30 - 13.00 ,13.30 - 15.00, 15.30 - 17.00, 17.30 - 19.00 TVR Casting Vrei să fii actor, să fii vedetă şi să apari în spectacole şi pe micile ecrane? Ai ocazia să dai o probă! 14.00-14.45 Poveşti mimico-gestuale Studioul II „Câştigă România” Joaca în Studioul 2 capăta forme noi: poveştile se transformă, animalele prind viaţă, eroii basmelor coboară printre copii. Toţi cei care intră în joaca noastră vor câştiga! Prietenii, experienţe neaşteptate, premii. Gazdă: Liana Stanciu 10.10-10.50 Liber la joacă cu Liana Stanciu şi Virgil Ianţu Virgil Ianţu îi provoacă pe copii la un mini concurs de cultură generală despre România, apoi şcoala de muzică a Loredanei Groza ne invită la „Atelierul de Voce”, sub coordonarea Zsuzanei Cerveni, finalistă la „Vocea României”. Joaca continuă cu magicianul Robert Tudor, dar şi cu lecturi de poveste. Virgil Iantu le va citi copiilor o poveste, lăsându-i pe ei, din când în când, să continue. Muzica revine cu şcoala de muzică „Voca School” coordonată de Mihai Georgescu (Miţă de la Bere Gratis). 11.15-12.30 Poveştile pădurii O expoziţie inedită cu replici în mărime naturală ale unor animale sălbatice, iar pe ecranele din studio vedem imagini unice, cu animale din pădurile României, filmate în sălbăticie. Concurs pe teme de geografie şi zoologie, cu premii în cărţi oferite de Virgil Ianţu. Momentul artistic va fi asigurat de actori păpuşari care, împreună cu copiii, construiec o poveste cu şi despre animale, iar cel muzical va fi susţinut de „Voltaj Academy” şi grupul de copii coordonat de Călin Goia. Trupa „Basme cu Cai” şi cascadorul Valentin Vasilescu ne spun povestea vrăjitoarei „Baba Samca”. 13.00 – 13.50 O lume minunată Gaşca Zurli, în formulă completă, construiește pentru copii, împreună cu cei mari, cele mai frumoase amintiri din copilărie, iar profesorul de joacă Leon Magdan va prezenta un spectacol inedit cu umbra unui unui cântăreţ celebru, precum şi o poveste de familie. 14.30 – 15.30 O lume minunată Muzică şi momente de basm. 18.30-19.30 Teatrul Excelsior: Degeţica Povestea lui Hans Christian Andersen pusă în scenă de regizorul Aurel Mitran. Spectacolul urmăreşte aventurile Degeţicăi, o fetiţă mică cât un degeţel, născută dintr-o floare de nufăr din dorinţa fierbinte a Mamei. Fetiţa este purtată de vânt împreună cu prietenii ei, Buburuza, Libelula şi Fluturel, pe când se afla la joacă. Spectacolul durează o oră şi este recomandat preşcolarilor şi şcolarilor (3 – 10 ani). Studioul III „Vedeta populară” 10.00 – 11.00 „Vedeta populară” cu Iuliana Tudor (repetiţii cu public) De data aceasta concurenţii Iulianei Tudor vor fi 6 copii talentaţi, îndrăgostiţi de folclor, care vin din: Maramureş, Oltenia, Dobrogea,Transilvania şi Moldova. Alături de ei vor fi vedetele cântecului popular: Angela Buciu, Nicolae Furdui Iancu, Aneta Stan, Elena Pădure şi Petrică Mîţu Stoian. Juriul emisiunii va fi format din: Grigore Leşe, Elise Stan, Niculina Stoican, Cornelia Rednic şi Mircea Dinescu 11.15 – 12.30, 12.45 – 13.30 „Vedeta Populară” (înregistrare cu public) De data aceasta concurenţii Iulianei Tudor vor fi 6 copii talentaţi, îndrăgostiţi de folclor, care vin din: Maramureş, Oltenia, Dobrogea,Transilvania şi Moldova. Alături de ei vor fi vedetele cântecului popular: Angela Buciu, Nicolae Furdui Iancu, Aneta Stan, Elena Pădure şi Petrică Mîţu Stoian. Juriul emisiunii va fi format din: Grigore Leşe, Elise Stan, Niculina Stoican, Cornelia Rednic şi Mircea Dinescu 15.30 – 16.00 Şcoala de prezentatori – Ştiri Copiii vor învăţa să citească de pe prompter, să filmeze, să pună întrebări ca nişte adevăraţi reporteri. Gazdă: Alexandra Tiniche 16.30 – 17.00 Şcoala de prezentatori – Emisiuni tv Copiii vor intra în tainele meseriei de prezenator TV. Gazdă: Alexandra Tiniche. 18.30 – 19.00 Şcoala de prezentatori – Sport Copiii vor intra în tainele meseriei de prezenator de ştiri sportive. Gazdă: Alexandra Tiniche 19.30 – 19.55 Şcoala de prezentatori – Meteo Copiii vor învăţa să citească de pe prompter şi să prezinte ştirile Meteo la hartă Gazdă: Alexandra Tiniche Studio „TEATRU în TVR” 10.40 – 11.40 Teatru Arte dell'anima: Slinky Boy Slinky Boy e un băieţel care adoră să se joace cu baloanele. Obligat să trăiască într-un tub mare şi colorat, de către un vrăjitor supărat că băieţelul sparge cam multe baloane, Slinky va pleca într-o adevarata aventură cu misiunea de a se confrunta cu câteva dintre tainele vieţii: singurătatea, responsabilitatea, prietenia, curaju. Durata spectacolului: 30 de minute. 12.30 – 13.30 Teatrul Coquette: Greierele şi furnica Binecunoscuta fabulă, povestită cu umor şi isteţime, special pentru cei mici. Greierele, foarte pasionat de muzica lui, nesocoteşte venirea iernii. Când dă de greu, el va apela la strângătoarea Furnicuţă Fifi, care îl va trece prin nişte probe de hărnicie. Dar este Greierele chiar atât de leneş cum se spune sau poate că „munca" lui este muzica? 15.00 – 15.30 Teatrul Ion Creangă: România Dodoloaţă 16.00 – 16.30 Teatrul Ion Creangă: România Dodoloaţă Actorii aduc la viaţă povestea Marii Uniri. Fără să devină o lecţie de istorie, spectacolul împleteşte adevărul şi legenda, vorbind despre libertate, egalitate şi democraţie, despre pace şi război, despre lupta pentru valorile naţionale. Spectacolul durează 30 de minute. Distribuţie: Ana Odagiu, Monica Odagiu, Maria Radu, Oleg Apostol, Ştefan Pavel, Alexandru Mustață, Silviu Man, Silviu Oltean, Veronica Stoian, Daniela Niculae, Beatrice Rubică, Paul Cimpoieru. 18.00 – 19.00 Spectacol Teatrul Nottara: Ce înseamnă să fii onest Un spectacol inedit, toate rolurile vor fi interpretate de elevi, sub îndrumarea actorilor Crenguţa Hariton şi Valentin Corneanu. Comedia dezvoltă în paralel poveştile a doi tineri englezi: Jack şi Algernon. Spectacolul face parte din proiectul „Sus, tot mai sus…pe scenă”. 20.10 – 21.30 Spectacol „Piatra din casă” - spectacol cu sprijinul UNITER O comedie după Vasile Alecsandri şi B.P. Haşdeu, cu muzica originală, semnată Alexandru Adolf Flechtenmacher (autorul primei operete româneşti), într-o distribuţie inediti, alcătuiră din prezentatorii, comentatorii, realizatorii sau producătorii TVR! Subiectul spectacolului este unul simplu: măritişul, cu toate ingredientele nelipsite unui vodevil de succes: peţitori, dispute pe avere, oftat şi lacrimi, încurcături la adăpostul întunericului, cânticele şi un pic de dans. „Piatra din casa” se aseămană cu „Cerere în căsătorie” a lui Cehov, doar ca e într-o variantă moldovenească. Distribuţia: Mihai Răzuş, Sever Bârzan, Carmen Movileanu, Corina Dănila, Nae Alexandru, Demeter Andras, Gabriela Valentir, Mihael Preda, Tudor Furdui, Claudia Nicolau, Cătălin Mireuţă, Bogdan Ghiţulescu. Regizor: Constantin Dicu Studio „Cântec şi poveste” 10.40 – 11.40 Hora Prichindeilor Spectacol susţinut de elevii Licelui Dinu Lipatti, Secţia Folclor, fluieraşii din Dobroteşti - Teleorman şi Căluşarii din Cezieni – Olt Gazdă: Teodora Drăgoi 12.00 – 12.40 , 13.00 - 14.00 Spectacol folcloric „Flori de tezaur” Solişti vocali: Ingrid Boengiu – Oltenia, Alina Cucui – Ardeal, Maria Filip – Suceava, Daria Monata - Oltenia, Ion Dragan şi elevii Şcolii Populare de Artă din Targu Jiu Loredana Streche şi elevii clasei de folclor a Liceului Dinu Lipatti Solişti intrumentişti: Mădalina Lupu – Argeş Grupuri: Grup vocal „Privighetorile Gorjului”, Coconii Maramureşului ai Ansamblului Naţional Transilvania din Baia Mare, Grupul de fluieraşi din Droboteşti –Teleorman, Ansamblul de dansuri „Periniţa” Otopeni; Căluşarii din Cezieni – Olt Muzica etno: Grupul Musicando, Grupul Sunetul muzicii, Grupul Piccolino Gazdă: Teodora Drăgoi 17.00 – 18.00 Spectacol de folclor „Cântec şi poveste” Solişti vocali: Ingrid Boengiu – Oltenia, Alina Cucui – Ardeal, Maria Filip – Suceava, Daria Monata - Oltenia, Ion Dragan şi elevii Şcolii Populare de Artă din Targu Jiu Loredana Streche şi elevii clasei de folclor a Liceului Dinu Lipatti Solişti intrumentişti: Mădalina Lupu – Argeş Grupuri: Grup vocal „Privighetorile Gorjului”, Coconii Maramureşului ai Ansamblului Naţional Transilvania din Baia Mare, Grupul de fluieraşi din Droboteşti –Teleorman, Ansamblul de dansuri „Periniţa” Otopeni; Căluşarii din Cezieni – Olt Muzica etno: Grupul Musicando, Grupul Sunetul muzicii, Grupul Piccolino Gazdă: Teodora Drăgoi Studio „Ieri, azi, maine” 10.00 – 10.30, 10.30 – 11.30 Portativul Piticilor Spectacol susţinut de Alina Sorescu cu Picii, Alexia Nicolae, Denisa Bahria, Grupul Musicando din Piteşti, Nick and Bia, Grup Andante şi Grupul Miracol jr. Gazdă: Denisa Trofin 12.10 – 13.00 Dance Planet & Armonia Moment susţinut de trupa Dance Planet cooronată de Bebluşa Oana, urmată de grupurile Armonia din Constanţa şi Miracol, Diana Stănciulesa, Andrada Balaş, Mario Nicolescu, mezzosoprana Adina Sima. Gazdă: Denisa Trofin 14.00 – 15.00 „Ieri, azi, mâine” (repetiţie cu public) 15.40 - 17.30 „Ieri, azi, mâine” (transmisiune în direct) Corina Dănilă este gazda unei ediţii speciale de 1 iunie. Intraţi în culisele unei emisiuni în direct alături de Corina Dănilă şi invitaţii ei. 18.00 – 19.55 Concert: Andreea Antonescu, Daiana, Denisa Trofin, The Humans Studio „Pulsul Zilei” 12.00-12.50 Sport indoor judo, spadă, handbal, tir Invitaţi sportivi olimpici, mondiali şi naţionali: Alina Dumitru, Ana Maria Brânză, Ştefan Birtalan, Laura Ilie 13.00-13.50 Sport indoor gimnastică, scrimă, fotbal Invitaţi sportivi cu performanţe internaţionale: Ciprian Marica, Daniel Niculae, Marius Niculae, Marius Urzică, Loredana Dinu, Andrei Munteanu, Gabriel Torje, Doina Stăiculescu, Brigada Poliţiei Rutiere. 14.00-14.50 Sport indoor lupte, tenis, gimnastică Invitaţi: Mihai Covaliu, Alina Emilia Vuc, Răzvan Pârcalabu, Larisa Iordache, Elizabeta Samara, Andrei Filimon 15.00-15.50 Sport indoor handbal, rugby, gimnastică Invitaţi: Viorica Susanu, Georgeta Damian-Andrunache, Steluţa Luca, Alexandru Mihai Dedu, Alin Jivan, CSM rugby, Baschet 3 la 3. 18.30 – 20.00 „Pulsul Zilei” - transmisiune în direct Radu Andrei Tudor prezintă o ediţie specială de 1 Iunie – Ziua Internaţională a Copilului, Ziua Porţilor deschise la TVR. 10.15 – 10.50, 11.15 – 11.50, 12.15 – 12.50 Demonstraţii Jandarmeria Bucureşti (Zona Sport Curte) Stand de prezentare a tehnicii şi a materialelor de ordine publică, exerciţii de autoapărare, exerciţii demonstrative cu cai şi câini. Gazdă: Alexandra Tiniche 13.00 – 14.00, 14.00 – 15.00, 15.00 – 16.00 Fotbal, baschet, tenis de masă 18.00 – 19.00 Karate 19.00 – 20.00 Aikido live 14.00 – 15.00 Motociclete Enduro Expo maşini Enduro cu piloţi despre cursele Off Road 14.00 – 18.00 Motociclete Enduro - circuite 19.45 – 20.10 FLASHMOB (itinerant) alături de artişti, vedete şi invitaţi din toate studiourile TVR

