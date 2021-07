1 iulie | Lady Diana - 60 de ani de la naşterea prinţesei de Wales

Prințesa Diana

Supranumită ''prinţesa inimilor'', Diana Frances Spencer s-a născut la Park House, Sandringham în Norfolk, la 1 iulie 1961. A fost fiica mai mică a lui John Spencer, viconte Althorp (mai târziu conte Spencer) şi a lui Frances Spencer, vicontesă Althorp, având două surori mai mari - Sarah şi Jane - şi un frate mai mic - Charles.



Diana a crescut în Park House, cunoscându-i de când era copil pe prinţii Charles şi Andrew. A studiat acasă până la nouă ani, apoi a urmat cursurile şcolii Riddlesworth Hall din Norfolk, după care a devenit elevă a West Health Girls' School din Kent. A fost pasionată de înot, balet, tenis, ski, potrivit site-ului https://www.royal.uk/.



S-a mutat la Londra înainte de a împlini 17 ani. La sugestia mamei, a urmat cursuri de artă culinară, a fost instructor de dans, apoi a început să lucreze ca educatoare la Young England School. Deşi îl cunoştea pe prinţul Charles din copilărie, prima întâlnire serioasă, când acesta s-a gândit că ar fi o soţie potrivită pentru el, a fost în vara anului 1980, în timpul unui weekend petrecut la ţară. Charles a invitat-o la o plimbare pe iahtul regal "Britannia", apoi la castelul Balmoral, unde Diana a fost primită de regina Elisabeta a II-a, de prinţul Phillip şi de regina mamă Elisabeta. Ulterior, Diana şi Charles au avut mai multe întâlniri în Londra, iar şase luni mai târziu prinţul a cerut-o în căsătorie şi Diana a acceptat. Logodna celor doi a avut loc la 24 februarie 1981, iar căsătoria lor s-a oficiat la 29 iulie acelaşi an, în Catedrala St. Paul, în prezenţa a 3.500 de persoane.



Rochia de mireasă a prinţesei Diana a fost spectaculoasă, din mătase şi dantelă, brodată manual şi având o trenă impresionantă. La 21 iunie 1982 se năştea prinţul William (William Arthur Philip Louis), la St Mary's Hospital, Paddington, din Londra. Al doilea fiu, prinţul Harry (Henry Charles Albert David), a fost născut la 15 septembrie 1984, la acelaşi spital. Diana a fost naşă de botez pentru 17 copii, precizează site-ul amintit.



Diana şi Charles s-au separat la 9 decembrie 1992, iar divorţul s-a pronunţat la 28 august 1996. Diana a rămas cu titlul ''prinţesă de Wales'' şi a locuit la palatul Kensington.



Prinţesa Diana a devenit foarte cunoscută şi apreciată şi prin participarea sa permanentă la activităţi sociale, caritabile. S-a implicat în lupta împotriva HIV-SIDA, a militat împotriva minelor antipersonal, împotriva leprei, a cancerului. A patronat Royal Marsden Hospital (destinat copiilor cu cancer) şi Great Ormond Street Hospital for Children. Lady Diana venea deseori să viziteze copiii bolnavi, de multe ori fiind însoţită de cei doi fii, cărora a încercat să le insufle dragostea pentru oameni şi pentru activităţile caritabile. În 1987, Diana a fost una dintre primele celebrităţi surprinse de aparatul foto şi camerele de filmat atingând o persoană infectată cu HIV. În 1989, Diana a deschis centrul Landmark Aids în Londra, iar ulterior a devenit patron al National AIDS Trust. În 1997, Diana s-a întâlnit cu Nelson Mandela, pentru a discuta despre ameninţările maladiei SIDA.



A fost un militant al Centrepoint, organizaţie care ajută adolescenţii şi tinerii fără locuinţă să dobândească temporar un adăpost, să studieze, să găsească un loc de muncă şi să fie consiliaţi. Prinţul William a devenit mai târziu voluntar al acestei organizaţii, conform site-ului https://www.royal.uk/.



În 1997, Diana a început o relaţie cu Dodi Al Fayed, fiul unui miliardar egiptean - Mohamed Al Fayed. În iulie 1997, Mohamed i-a invitat pe Dodi, Diana şi cei doi fii ai acesteia într-o croazieră pe Mediterana, cu iahtul său - "Jonikal". Câteva săptămâni mai târziu, fotoreporterii de scandal îi urmăreau pe Diana şi Dodi în sudul Franţei, unde se aflau pe iaht. Diana era îngrozită de paparazzi. În august 1997, Dodi şi Diana au acostat în Sardinia. La 30 august au zburat la Paris şi au cinat la "Ritz". Curând după miezul nopţii, încercând să scape de paparazzi, Diana şi Dodi au părăsit hotelul pe o uşă din spate şi au urcat într-o maşină în care se mai aflau şoferul Henri Paul şi bodyguard-ul Trevor Rees-Jones, conform publicaţiei "Daily Mercury" din 31 august 2020 - https://www.dailymercury.com.au/.



Un grup de fotografi a urmărit maşina în zona Place de la Concorde, intrând în Pont de l'Alma. Având o viteză de 180 km/h, Henri Paul a intrat cu maşina într-un pilon de susţinere al tunelului. Dodi şi Henri Paul au murit pe loc, Diana şi bodyguard-ul Trevor Rees-Jones erau încă în viaţă la sosirea ambulanţei. Diana a fost transportată spre La Pitié-Salpetriére Hospital, unde medicii au constatat că avea o hemoragie internă gravă. S-a încercat de câteva ori resuscitarea ei, iar la ora 4.00 a dimineţii de 31 august 1997, a fost declarat oficial decesul, potrivit publicaţiei amintite.



Ştirea că prinţesa Diana a murit a şocat oameni de pe întreg mapamondul. Peste 1 milion de buchete de flori au fost duse la poarta palatului unde locuise Lady Diana, notează site-ul https://www.biographyonline.net. Funeraliile au avut loc la 6 septembrie 1997 şi au fost urmărite de milioane de oameni din întreaga lume, fiind transmise de toate televiziunile. Diana a fost înmormântată în capela familiei Spencer de la Althorp. Ca un ultim omagiu adus "prinţesei inimilor", cântăreţul Elton John, unul dintre artiştii cu care Lady Diana avea o relaţie de prietenie îndelungată, a compus melodia "Candle in the Wind", scrie site-ul http://ladydianafoundation.org/.



Prinţesa Diana a fost distinsă cu titlul onorific "Colonel in Chief" al "Royal Hampshire Regiment" şi cu titlul de "Honorary Air Commodore" al bazei aviatice Wittering din Cambridgeshire. A patronat foarte multe organizaţii şi manifestări, printre care: Festivalul de Muzică şi Artă de la Swansea, Şcoala regală pentru nevăzători şi Asociaţia britanică a surzilor, organizaţia "Help the Aged", Fondul "Malcolm Sargent" pentru copiii bolnavi de cancer, organizaţia de Cruce Roşie a tineretului, Baletul londonez, Academia Regală de Muzică. Popularitatea sa imensă s-a datorat campaniilor sale umanitare, în special a celei dusă împotriva minelor antipersonal, iniţiativă care avea să îi aducă, după decesul său, premiul Nobel pentru pace - Nobel Peace Prize, mai precizează site-ul https://www.biographyonline.net.

