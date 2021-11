1 Decembrie, la TVR1: Ceremonii militare în direct de la Arcul de Triumf şi Alba-Iulia. Ediţii speciale ale Ştirilor TVR, sub genericul #EUSUNTROMÂNIA

Ceremonii militare de Ziua Națională

În programele speciale de 1 Decembrie, la TVR 1 îi vom evoca pe eroii de ieri şi de azi, vom asculta vorbele înţelepte ale înaintaşilor noştri şi îi vom aduce în prim plan pe românii care au pus mai presus de orice datoria pentru semeni.

Ceremonia de la Arcul de Triumf, în direct la TVR 1. Televiziunea Română este partener oficial al transmisiunilor de 1 Decembrie

#EUSUNTROMÂNIA înseamnă România pe care o putem construi doar împreună. Ştirile TVR continuă şi în acest an campania #EUSUNTROMÂNIA, prin care dă voce visurilor, dorinţelor, planurilor, ambiţiilor noastre. Pentru ca fiecare român să poată spune cu mândrie şi respect „Eu sunt România”.

De-a lungul zilei de 1 Decembrie, în programele de ştiri şi ediţiile speciale, la TVR 1 vom cunoaşte români care au adus plus valoare comunităţii în care trăiesc, au reuşit să-i bucure pe cei din jur sau au „tratat” România prin solidaritate. „Astăzi nu numai că suntem istorie, dar şi facem istoria ţării noastre” – sunt cuvintele lui Mihail Kogălniceanu, om politic, istoric, scriitor, jurnalist, diplomat, membru fondator al Societăţii Academice Române şi preşedinte al Academiei Române.

În zi de sărbătoare, gândurile şi vorbele înţelepte ale marilor oameni ai neamului ne vor fi reper pentru vremurile în care trăim şi inspiraţie pentru viitor. Le vom vedea inserate în programele TVR 1. De ce şi care sunt motivele pentru care mari campioni şi personalităţi pot rosti dintr-o suflare #EUSUNTROMÂNIA vom afla într-o serie de testimoniale difuzate în ediţiile speciale ale zilei şi în „Telejurnalul” de la orele 08.00, 14.00, 20.00.

Ediţiile speciale ale Ştirilor TVR, de la 10.00 şi 12.00, vor include duplexuri cu studiourile TVR din Iaşi, Cluj, Timişoara, Craiova, Târgu-Mureş, dar şi corespondenţe din Spania şi din Republica Moldova: Mihai Rădulescu şi Svetlana Gore de la TVR Moldova ne transmit în direct cum se simte, la Chişinău, Ziua Naţională a tuturor românilor. De la Alba-Iulia relatează reporterul Vlad Ungar şi colega sa de la TVR Moldova, Carina Muller. În ediţiile speciale vom cunoaşte români deosebiţi: un tânăr care livrează fotolii de masaj în toată lumea, chiar şi lui Moş Crăciun, două sportive care au urcat tricolorul pe prima treaptă a podiumului olimpic, un pilot militar care a salvat zeci de vieţi transportând bolnavi la secţiile ATI, un bucătar devenit peste noapte curier pentru cei aflaţi în nevoie. Tot despre români şi România discută Alina Stancu şi Virgil Ianţu, invitatul ei la prima ediţie specială a zilei.

Piaţa Arcul de Triumf va fi din nou gazdă pentru parada militară ce are loc cu ocazia Zilei Naţionale a României, dar într-un format restrâns. În direct de la ora 10.50, Adelin Petrişor şi col. Constantin Spânu, partener de microfon al reporterului TVR în transmisiunile de 1 Decembrie, vor comenta Ceremonia de la Arcul de Triumf. Iar Daniel Coman surprinde atmosfera din mijlocul publicului. Ca în fiecare an, Televiziunea Română este official broadcaster al evenimentului şi va oferi semnal tuturor posturilor de televiziune pentru preluarea imaginilor de la Arcul de Triumf din Capitală. Două care de televiziune, trei unităţi DSNG şi peste 150 de profesionişti ai TVR vor asigura transmisiunile în direct atât de la parada militară desfăşurată la Bucureşti, cât şi de la cea din Alba-Iulia (ora 15.00). Cele două parade se văd în direct şi la TVR Internaţional şi TVR Moldova.

Aniversarea Zilei Naţionale începe la TVR 1 devreme, „Cu capu-n zori”. Printre surprizele pregătite de echipa matinalului se numără un reportaj despre caii Jandarmeriei Române, participanţi la defilarea de 1 Decembrie, o paradă a celor mai frumoase ii româneşti, un dans al căluşarilor executat de cele mai talentate... păpuşi, dar şi tradiţionala fasole cu afumătură, gătită de Angie Cobuţ în bucătărie. Va completa meniul special al zilei Cosmin Dragomir, curator de zacuscă, cel care duce acest produs într-o zonă a eleganţei şi rafinamentului culinar.

Într-o ediţie specială „Frontul de acasă”, de la ora 13.00, realizatoarea Alina Grigore ne spune povestea subofiţerului Vasile Zbâncă, un erou pe care amputarea picioarelor nu l-a schimbat. După misiunea din Afganistan, a reuşit să rămână acelaşi om – curajos, optimist şi determinat. Conduce maşina fără adaptări speciale, este pasionat de sporturile de iarnă şi de salsa. Se bucură de fiecare clipă pe care viaţa i-o oferă şi de familia minunată pe care o are. Vasile a rămas în armată şi este tatăl a doi băieţi care văd în el un model.

De la 13.30, urmărim documentarul semnat de jurnalista Camelia Csiki dedicat Reginei Maria, din seria „Români care au schimbat lumea”. „Filmul urmăreşte să redea povestea celei mai iubite suverane prin prisma unor persoane care au cunoscut-o, dar şi a celor care, astăzi, reproduc creaţiile Reginei Maria”, ne spune realizatoarea. Portretul femeii care continuă să ne inspire, după mai bine de 100 de ani, este realizat prin interviuri realizate de jurnalistă cu urmaşii suveranei României Mari: nepoţii Regele Mihai şi arhiducesa Maria Magdalena a Austriei, strănepoata Majestatea Sa Margareta, dar şi Regele Simeon al Bulgariei. Relatările sunt completate de câţiva dintre cei mai renumiţi istorici specialişti ai perioadei.

Iuliana Tudor: „Să privim adânc în inima noastră, pentru a ne regăsi ţara”- concert „Noi suntem români!”, în direct de la Sibiu

Pe 1 Decembrie, Iuliana Tudor ne aşteaptă la Sibiu, la un spectacol menit să reaşeze România în sufletul românilor. De la ora 15.50, în direct la TVR 1 şi TVRi, mari artişti ai folclorului nostru îşi dau mâna în concertul „Noi suntem români!”. De Ziua Naţională a tuturor românilor, artişti din toate colţurile ţării vin la Sibiu, pentru a ne oferi darul cel mai de preţ pe care îl pot face: cântecul românesc. Cu speranţa că aceşti ultimi doi ani ce ne-au izolat şi ne-au însingurat nu au reuşit să scoată România din sufletul românilor, Iuliana Tudor ne invită la o horă naţională a unirii. Pentru că întoarcerea la rădăcini a fost, nu o dată, soluţia şi răspunsul la multe întrebări, pentru că atâtea generaţii au luptat ca noi să fim acum cine suntem, pentru că suntem datori copiilor noştri cu o moştenire culturală, Televiziunea Română îşi invită telespectatorii să redescopere mândria de a rosti cu glas tare: „Noi suntem români!”. Pe 1 Decembrie, de la ora 15.50, Iuliana Tudor ne aşteaptă la Sibiu, alături de unii dintre cei mai mari artişti ai folclorului nostru, dar şi de interpreţi aflaţi la început de drum, cu un îndemn la retrezirea conştiinţei naţionale. Timp de peste trei ore, spectacolul „Noi suntem români!” este în direct la TVR 1.

În transmisiune directă de la Sala Radio, telespectatorii TVR 1 şi TVR 3 urmăresc, de la ora 19.00 (TVR Moldova – ora 22.10), Concertul extraordinar dedicat Zilei Naţionale a României şi aniversării a 10 ani de la înfiinţarea Radio Chişinău. Susţinut de Orchestra de Cameră Radio şi Orchestra Naţională de Cameră a Republicii Moldova, concertul se desfăşoară sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeşelea.

Seara, de la 21.10, la TVR 1, telespectatorii văd partea a doua a filmului „Tringhiul morţii” (1999), în regia lui Sergiu Nicolaescu (prima parte – marţi, 30 noiembrie, la aceeaşi oră), în care ne întâlnim cu actori precum Ilinca Goia, Valentin Teodosiu, George Alexandru, Sergiu Nicolaescu. Filmul reconstituie luptele purtate de armata română împotriva ocupanţilor germani în Primul Război Mondial, în localităţile Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz. Pe lângă impresionantele scene de luptă, filmul capătă consistenţă mai ales prin prezenţa a două personaje: mareşalul Averescu (interpretat de Sergiu Nicolaescu) şi Ecaterina Teodoroiu (portretizată de Ilinca Goia).

Pe 1 Decembrie, la ora 23.00, mai avem timp pentru o lecţie de istorie ce nu trebuie ratată: TVR 1 difuzează documentarul „Cum s-a făcut 1 Decembrie?”, realizat de Ruxandra Ţuchel, ce prezintă contextul internaţional de la finalul Primului Război Mondial, context care a făcut posibilă România Mare.

