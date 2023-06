1.000 de medici nu mai vor să facă gărzi, de la 1 iulie. Ei spun că sunt plătiți cu mai puțin de jumătate din banii care li se cuvin

Din cei 11.000 de medici care au contracte de muncă pentru gărzile suplimentare, aproape 10% s-au înscris pe platforma de protest prin demisie a Federaţiei Solidaritatea Sanitară. Mulţi fac gărzi la Urgenţe.

Mihaela Zaharia este chirurg plastician la Spitalul Universitar. Acolo medicii au între 3 şi 8 gărzi pe lună. Iar un chirurg primeşte pentru o oră de gardă de noapte 38 de lei, în loc de 100. Drepturile sunt calculate după salariile de acum șase ani. Mulţi au anunţat deja că ar putea demisiona.



Mihaela Zaharia, chirurg plastician la Spitalul Universitar de Urgență, București: Consecinţele ar fi dezastruoase. Numărul de pacienţi nu se va micşora. Va fi o presiune foarte mare pe camerele de gardă, timpi de aşteptare foarte mari.



Potrivit sindicaliştilor, pe platforma de protest se înscriu în continuare medici dispuşi să renunţe la gărzile suplimentare din 1 iulie. Intenţiile lor sunt anunţate şi la spitale, şi la Ministerul Sănătăţii.



Multe spitale depind de contractele pentru gărzi. Mai ales că angajările sunt încă blocate.



Alina Belu, manager, Spitalul de Copii Sfânta Maria, Iași: Avem o provocare în a acoperi linia 3 de gardă la Pediatrie, având în vedere că avem un număr insuficient de medici care pot asigura cele trei linii de gardă și trebuie să apelăm la medici din exterior.

Mihai Gafencu, director medical, Spitalul de Urgență pentru Copii, Timișoara: La Pediatrie, pe cele trei secții, am acceptat să se facă gărzi de către externi, și nici Ortopedia și Chirurgia Pediatrică nu sunt într-o măsură mai mică afectate. Foarte mulți s-au pensionat.

Reprezentanţii protestatarilor au discutat cu ministrul Sănătăţii despre plata gărzilor şi sporurilor. Cer să fie calculată în funcţie de salariul actual. Iar în viitoarea lege a salarizării, personalul medical şi auxiliar să fie mai bine plătit.



Daniel Bulboacă, vicepreședinte, Federația Solidaritatea Sanitară: Dacă reuşim să ne întâlnim cu Guvernul şi cu premierul şi stabilim un acord prin care să trasăm nişte termene foarte clare de remediere, doar prin această metodă putem temporiza puțin revolta oamenilor din Sănătate şi declanşarea grevei. Urmează să ne transmită cifrele concrete.



Cifre concrete au fost discutate la o întâlnire a Federaţiei Sanitas cu Guvernul, înainte de schimbarea premierilor.

Leornard Bărăscu, președintele Federației Sanitas: Medicii primeau în jur de 500 de lei o gardă în plus, asistenţii medicali - 500 de lei şi ceilalţi aveau o raportare la zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale pentru care primeau 100 în plus. Calculul nu s-a terminat pentru că a apărut această rotativă, dar până la sfârşitul săptămânii, chiar ieri am vorbit telefonic cu domnul premier, şi îşi va găși timp să facem o întâlnire. Dacă nu, cu domnul vicepremier Neacşu.



Sindicaliștii din Solidaritatea Sanitară au programată o grevă de avertisment pe 27 iunie şi greva generală din 1 iulie. Cei de la Sanitas sunt în grevă japoneză.

