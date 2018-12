De obicei spunem: cine are carte, are parte. Dar sunt şi copiii care, deşi învaţă, au minţi sclipitoare şi dorinţă de cunoaştere, nu au cu ce să îşi dezvolte pasiunile. Le place să aibă carte, dar de la viaţă nu au primit şi partea care să îi susţină. Astfel de copii se întâlnesc an de an într-un centru de lângă Iaşi, la Bucium. Un loc al inteligenţei, al minunilor, al speranţelor care cresc frumos şi se împlinesc. Unii dintre aceşti copii au fost abandonaţi încă din primii ani de viaţă, alţii s-au născut în sărăcie. La Bucium învaţă să fie deştepţi, să fie oameni, să ajute, să iubească şi să creeze. Şi să facă din excelenţă, un mod de viață.