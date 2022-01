TuFaciSarbatoarea | Voluntarii de la „Life is Better With Friends", alături de cei care au nevoie de spijinul lor

În satul Călugărei din Dolj, 43 de copii învață în sediul unei foste grădinițe. Este o clădire veche, care nu a mai fost renovată de mulți ani. Condițiile în care micuții învață sunt grele pentru că băncile sunt vechi, la fel și podelele, iar dascălii predau simultan pentru două sau chiar trei clase. Pentru că în clădire nu există internet și nici calculatoare, pentru dascăli provocarea este uriașă, iar eforturile sunt pe măsură, ca micuții să țină ritmul cu programa școlară.

Chiar dacă învață în condiții grele, copiii vin cu drag la școală și nu lipsesc nici o zi. Au și materii preferate.

Voluntarii Asociației „Life is Better With Friends", impresionați de condițiile în care copiii învață, s-au mobilizat. Au început să strângă bani, iar lucrările de renovare au început deja. Mai au însă nevoie de bani astfel încât proiectul să fie finalizat.

O parte din banii destinați renovării clădirii au fost asigurați și în urma organizării unui târg caritabil de Crăciun la Craiova, unde au participat peste 20 de companii.

ŞTIRILE ZILEI