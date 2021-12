TuFaciSarbatoarea | Regizoarea Chris Simion-Mercurian, învingătoarea care vrea să ne lase moştenire un teatru

Regizoarea Chris Simion-Mercurian este cunoscută atât în lumea teatrului, cât şi printre pacientele care luptă cu cancerul mamar. În urmă cu patru ani a vândut casa bunicii sale şi a cumpărat un teren în Bucureşti, pe Calea Griviţei 53. Un teren mic, dar suficient pentru un teatru independent. Simbolic, a confecţionat cărămizi pe care le vinde cu 53 de euro, ca să adune bani pentru teatru. Cei care cumpără devin ctitori şi vor avea numele gravat pe pereţii din foaierul "Teatrului Griviţa 53".

În primăvară a creat şi vândut alături de actori renumiţi mărţişoarele Griviţa 53, iar motto-ul campaniei sale a fost un citat din Shakespeare pe care l-a adaptat crezului ei: To build, or not to be!

Regizoarea Chris Simion-Mercurian: Proiectul este bugetat la 2, 5 milioane. Am o veste care cred că e în premieră. Suntem eligibili la fondurile norvegiene. Proiectul a primit grantul de 2 mil de euro. Am strâns din campanie 400 de mii de euro, mai avem nevoie de 100 de mii ca să acoperim cei 20 % pentru parteneriatul cu norvegienii, dar avem un hop de trecut. Sper să se uite primarul pentru că noi depindem de autorizaţia de construcţie. Primim banii în momentul în care avem autorizaţia. Fără autorizaţie pierdem banii…Sperăm ca în cele 30 de zile să o primim.

Chris este şi omul care dă curaj pacientelor care luptă cu cancerul mamar. În 2017, a fost diagnosticată cu această boală şi, deşi a făcut multe şedinţe de chimioterapie şi radioterapie, oricât de rău i-a fost, s-a ocupat în continuare de campania ei, a regizat spectacole de teatru, a scris două cărţi în care a vorbit despre lupta ei şi a făcut primul film artistic din România dedicat femeilor supravieţuitoare.

Chris Simion-Mercurian: Credeam despre mine ca sunt laşă, ca nu am umor, că sunt vulnerabila, că sunt lipsită de forţă! Şi, culmea, în situaţia oncologică prin care am trecut, am descoperit despre mine exact invers. M-am îndrăgostit de o Chris pe care nu am întâlnit-o niciodată înainte şi cred că de aici mi-a venit toată perspectiva şi toată abordarea pentru că eu am primit boala ca pe un dar! A făcut minuni, e ciudat să vorbeşti despre o boală cronică atât de prietenos, însă aş fi ipocrită să nu fac asta pentru că atât de multe răsturnări de situaţii, într-un sens pozitiv, am putut să trăiesc, într-un timp foarte scurt, vorbim de 2 ani, 3 ani de când am aflat de diagnostic.

"Care dintre noi" prima carte scrisă de Cris în care a surprins experienţa sa dureroasă a devenit şi film, anul acesta, iar cea de-a doua carte este un "Dicţionar de optimisme". De la jumătate, dicţionarul are pagini goale, pentru ca fiecare pacient să dăruiască experienţa sa cu optimism mai departe.

Alături de medicul Cristina Berteanu şi de Delia Grigoriu, o altă învingătoare, a înfiinţat Asociaţia ROZ, un fel de 112 pentru femeile care trec prin diagnostic oncologic.

ŞTIRILE ZILEI